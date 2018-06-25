谁在操纵黑公关:腾讯头条都报案了 有人被拘有人潜逃

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

谁炮制了黑公关？腾讯和今日头条双双就遭遇“黑公关”事件报案。

6月25日上午十时，腾讯公司官方微博发布声明称，腾讯就遭遇“黑公关”事件正式报案。

腾讯公司称，近期遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击，文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象，腾讯已就近期掌握的一些线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

腾讯公司公关总监张军随即转发该条微博称，“在高科技行业，频繁使用黑公关手段，极为不齿，希望所有竞争回归阳光之下。”

腾讯话音刚落，当天上午11时30分，今日头条运营公司字节跳动也发布声明称，就遭遇大规模、有组织黑公关向公安机关报案。

今日头条称，不完全统计，2018年4月3日至6月14日的73天里，以微信公众号平台为主要发布渠道，出现了超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章。今日头条称，其追踪调查了部分发布渠道，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人，已经就此向公安机关报案。

通常来说，“黑公关”指的是委托公司透过公关公司，通过自媒体等各种发稿渠道发布竞争对手的黑稿，下游还有水军等组织的参与。

腾讯和今日头条均未披露操纵“黑公关”的是哪家公司。不过，鉴于双方之前的交锋，这两份声明大概率指向的是对方。

可见的是，在今日头条的声明中，就列出了疑似公关公司和传谣者的聊天截图，两家公关公司分别为北京凯米克罗曼斯科技有限公司及北京动力公关顾问有限公司，两家公司均被指安排自媒体发布了针对今日头条的黑稿。其中一张截图显示，对话中公关公司的员工在工作经历中表示，为腾讯视频/搜狗提供服务。

北京动力公关顾问有限公司官网显示，该公司成立于2006年，公司总部设在北京，在上海设有分支机构，可为客户提供网络化服务，动力传播曾为或正为多家国内主流品牌客户和上市公司提供服务，行业覆盖IT、通信、电商、金融、汽车、地产、快消等诸多领域。工商资料显示，北京动力公关顾问有限公司注册资本80万元，法定代表人为欧丽娜，欧丽娜持有该公司90%的股权。

北京凯米克罗曼斯科技有限公司工商资料显示，该公司注册资本50万元，法定代表人为李洋，该公司为李洋全资持有。

对于报案后的进展，今日头条母公司字节跳动方面向澎湃新闻记者介绍，目前公司已经报案，并将相关证据提交公安机关，案件侦办过程中不能提供更多细节。

腾讯的报案已经有了进展。

6月25日下午1时30分，腾讯公司再度发声称，据悉，多名“黑公关”涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。“天网恢恢，疏而不漏吗，奉劝那些践踏法律红线者，尽快投案自首。”腾讯公司微博中写道。

“刑拘”、“潜逃”，让这场纠纷上升到了一个新层次。

可见的是，腾讯和今日头条的口水战近期逐渐升温。

就在腾讯此番行动前，腾讯公司创始人马化腾近日在朋友圈表示，“若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。”

腾讯和今日头条的纷争，在3、4月份时，还集中在微信屏蔽了来自抖音的外链上。根据微信此前说明，互联网短视频整治期间，微信一视同仁关闭了所有短视频平台的播放渠道，这并不是针对抖音，也包括腾讯旗下的微视和腾讯投资的快手。

此后，二者的公关战上升到互诉的地步。

今年5月，一篇发布于某新闻网站的未署名文章《要多少文件腾讯才肯收手》，指责腾讯网游业务对未成年人的危害。随后，今日头条对这篇文章进行了推送。

此事引发了腾讯对今日头条的起诉。6月1日，腾讯宣布与“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司暂停相关合作，并于北京市海淀区人民法院正式起诉两家公司，要求索赔人民币1元。

腾讯声明称，5月30日，今日头条甚至通过故意修改标题、篡改文章来源的方式，在其自己控制运营的数亿级新闻媒体平台上大范围主动推送文章《要多少文件腾讯才肯收手》，严重侵害了腾讯的公司声誉。

6月1日当天，今日头条也向北京市海淀区人民法院递交了对腾讯的起诉状，称对方“不正当竞争”，要求腾讯赔偿经济损失9000万元人民币。

近年来，随着互联网市场竞争的日趋激烈，以及网络发声渠道的增多，所谓的网络“黑公关”事件频发。

ofo小黄车、360创始人周鸿祎、阿里巴巴等，都曾表示，自己成为“黑公关”的受害者。

去年5月，中山大学互联网与治理研究中心主任、大数据传播实验室主任张志安曾在一篇专栏文章中介绍，“网络黑公关”往往是那些产品缺乏竞争力的企业，为了恶意破坏行业领先者或直接竞争者的声誉采取的非法手段，尽管涉嫌损害商誉罪但却往往违规受益大、违法成本低：可以有效利用网友普遍的心理恐惧感和即刻转发的扩散效果，轻易毁损对手的品牌美誉度，却又可以借助匿名身份或模糊主体的方式来逃避监管和惩治。

但关于“黑公关”，似乎一直难以禁绝。此次今日头条和腾讯的双双报案，或许可以提供一条路径。