映客7月12日上市 资本人士预估PE为10倍左右

本报记者 李甜 李静 北京报道

3月26日，直播平台映客在香港联交所披露易网站提交了首版IPO招股书后再无动静。但是，静水之下，资本暗动。

《中国经营报》记者获悉，映客将于7月12日上市，募集2亿~3亿美元。映客招股书显示，2017年映客经调整纯利为7.9亿元人民币。资本市场评估，映客在2018年，预计利润为8亿元人民币，对应估值约80亿元人民币，即近百亿港元。

记者从一名接近映客的投资人处获悉，映客计划以12~14倍PE，即以96亿~112亿元发行。然而，目前不少在香港上市的TMT企业，市盈率能够达到三四十倍。

而关注映客上市进程的猎鹰创投董事总经理李圆峰向记者预计，为给投资人构筑出更高的安全边界，映客可能会选择在低点发行，实际PE值或许更低，较大可能为10倍左右。

“因为小米上市，‘抽水’会比较大，就会争夺公开市场的（资金）份额，所以，映客比较可能把市盈率调低一些。”李圆峰表示。

记者日前获取的来自一位映客内部人士的信息显示，该预测较为可信。

维持低PE上市，能够预防破发情况出现，为长远打算。“因为香港那边跟A股市场有点像，买高不买低，你破发了，大家就会担心你的未来。股价走势呈现出上升趋势，反而会越走越高，这就是人们的惯性。” 李圆峰表示，结合映客产品具有高知名度，且非亏损上市，并且低价发行的情况，破发情况基本不会存在。他预计上市当天涨幅在50%~150%之间。

映客公关总监黄琴回复记者时称，映客将于7月中旬上市，几乎同期上市的小米会分散市场资金，这是映客把价格压低的一个原因。“我觉得这反而是给投资者一个很好的机会，CEO还说，我们其实把一家互联网公司卖出了一家硬件公司的价格。”她表示，目前公司的正向现金流情况也可应对上市后万一出现的未尽人意的发行情况。

然而，资本市场并非全是积极态度。3月份，映客一位黄姓产品运营负责人对记者提到，映客在2016年发展势头迅猛，在用户沉淀过程中，“看热闹”的用户自然离开了平台，因此部分指标显现下滑。

记者了解到，基于映客的数据情况，也有部分投资行业人士保持着谨慎态度，有资本方结合数据情况与股票市场环境为己方增加谈判筹码。

而映客在上市之后发布的首份财报，无疑将会成为市场参考之关键。

据了解，目前，映客已经完成上市前聆讯，并将于本周三（6月27日）开始国际配售，周四（6月28日）开始面向香港本地市场认购。