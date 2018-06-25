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“黑公关”肆虐，伤害的是舆论场的公信力

“黑公关”肆虐，伤害的是舆论场的公信力
2018年06月25日 22:00 澎湃新闻
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　　澎湃评论员 西坡

　　引人注目的“头腾大战”继续升级。

　　6月25日，腾讯、今日头条皆公开表示：近期遭遇了“黑公关”。双方都已向公安报案，腾讯还表示多名涉案“黑公关”已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃海外。

　　这场巨头之间的“战争”已被不少人拿来与2010年的“3Q大战”相提并论。两者确实有一些共同之处，比如都是互联网新兴势力与“老霸主”之间的较量，只不过核心利益从桌面端转移到了移动端。

　　当年有人将“3Q大战”比喻为日俄战争，新老巨头为了各自的利益，把用户的电脑变成乌烟瘴气的战场。现在同样的问题再次出现，在巨头们的“炮火”之下，用户该何去何从，谁来守护公共利益？当双方都诉诸法律手段之后，这个问题便更加迫切起来。

　　在真相不明之际，智者不该贸然选边站队，而应该坚定地维护公共利益，并以公共利益为唯一标准评判是非曲直。

　　早就有人说，这是一个“后真相”时代，情感成为网络世界的“现实扭曲力场”，人们只相信自己愿意相信的信息。而当手握重量级内容分发渠道的互联网巨头互指对方使用“黑公关”的时候，“后真相”时代便显得更加错综复杂。我们看到的，不单是自己愿意相信的，更是有人有意引导我们相信的。

　　无论微信还是今日头条，都是国民级的应用，是数亿用户深度依赖的“窗口”。它们已经事实上具备网络基础设施的属性与重要性，其运营维护方式在很大程度上决定了舆论空间的质量。平台越大公共性越强，正所谓能量越大责任越大。

　　有人调侃说，“黑公关”猖獗将导致全部新闻源都由网络水军接手。事实上，“黑公关”已经形成由接单、策划、枪手、新闻源、水军组成的一条龙产业链，阅读、评论、转发“全方位服务”。假如“黑公关”与掌控流量入口的巨头相结合，其杀伤力细思恐极，简直是把公众的头脑当公关战场。

　　互联网公司之间的恶性竞争具有很大的外部性。假如有人滥用自家平台攻击对手，伤害的不仅是自家平台的公信力，还有舆论场的公信力。“李鬼”若得不到惩治，李逵就会面目全非。一旦网友看到任何一则信息，都本能地怀疑是不是“黑公关”在作祟，有效的公共讨论将难以进行。

　　互联网公司作为法人，自然有拿起法律武器捍卫自身利益的权利，这也是解决市场冲突的正道。而双方互相指控对方使用的“黑公关”则突破了商业竞争的底线，极大地扰乱了舆论空间的秩序。因此有关部门在介入的过程中，既要关心双方的指控与举证，更要关心沉默的公共利益。

　　巨头之间的“战争”必须在规则之下进行，而不能无序蔓延，更不能以用户和网络公共空间为牺牲品。是时候为公共利益划一条任何人都不能践踏的红线了。

　　当商业竞争中出现“黑公关”的身影时，就意味着竞争已经走形变味了。不管是谁，只要利用”黑公关“操控、误导舆论，有关部门都应该对其进行严厉打击。只有对“黑公关”零容忍，才能有效维护网络这个虚拟社会的秩序。

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