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600天生死场：资本逃离共享经济

600天生死场：资本逃离共享经济
2018年06月25日 21:51 新浪科技综合
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　　来源：36氪

　　文 | 刘旌

　　编辑 | 洪鹄

　　猎鹰创投董事总经理李圆峰的注意力从共享经济上转移开了。

　　一年前，这位投资人还将“共享”作为这家新生机构的标签，“50%以上精力看共享”；曾为了抢下一个共享项目，他在见完创始人的半个小时内就打去定金。但过去半年多来，李圆峰曾经“一天十几封共享BP”的邮箱，已经很少再收到标有“共享”字样的邮件，取而代之的关键字是：区块链、新零售和小程序。

　　2018年已近过半，去年此时风光无俩的共享充电宝行业持续着宁静——直至目前，仅有小电一家公司更新了融资消息，这距离它的上次融资已过去了10个月。而在去年，这家公司曾因在40天内密集完成3轮融资而名声大噪。

　　不止一位投资人告诉36氪，他们“眼睁睁地看着”多位共享领域的创业者，摇身一变就成了区块链专家。而被这些创业者们遗弃身后的，是那些或关停、或已转型的共享概念公司。

　　2016年夏天，随着摩拜、ofo等共享单车的一夜爆红，“共享经济”概念热度陡然蹿高，两家企业均在半年内完成了超过5轮融资。2017年春天，共享充电宝出现，“共享”在资本眼中的热度达到历史峰值。然而，这样的高潮仅维持了数月便急转而下：一方面是无人货架等新风口争相涌现，与之同时多家打共享概念的公司倒闭或终止服务，资本和创业者急速撤离。此前作为行业龙头、资本宠儿的摩拜和ofo，在2017年下半年已然陷入了合并的胶着。

　　直至2018年4月，摩拜宣布被美团以27亿美元（另有10亿美元债务）收购，ofo则在被动中等待尘埃落定。至此，共享风口走完全程。

　　历经一波又一波的风口，中国投资人和创业者已锤炼得愈发轻车熟路，这导致的结果是：资本更快进出，创业公司迅速大起大落，就连风口概念本身的持续时间也更短——“唯快不破”正在成为过去几年数场创投风口的典型特征。

　　通过还原共享经济在短时间内的起落，我们试图复盘一个典型的、中国式风口的来去。也希望能找到以下问题的答案：如果追求风口始终是资本的天然属性，那对于曾经或仍置身于风口之中的资本和创业者，是否存在另一种选择，一个不被风口裹挟命运的选择？

　　复制共享单车

　　李圆峰至今记得2017年3月31日上午——那是一个星期五，他收到“小电获得天使融资”的新闻推送后，第一时间把链接发给了一个做充电宝的朋友，提醒对方“你们的融资新闻最好中午就发。”

　　就在这位创业者忙于和股东商量时，最佳曝光机会已被错过。紧随小电，另一家共享充电宝企业——街电在同一天宣布完成A轮融资，数额为近亿元。

　　一位曾服务于某充电宝项目的FA（财务顾问）人士向36氪回忆：当时，充电宝行业已暗潮汹涌了几个月，几家公司都已签下TS，正在走打款、交割流程，但谁都没想到小电会这么快公布。

　　看似突如其来，但小电引发的行业效应其实有迹可循。2016年底，金沙江创投董事总经理朱啸虎曾在不止一个闭门场合放风，他和天使投资人王刚又合投了一个神秘项目，将于年后公布。以至于在春节前后的投资淡季里，小电虽未正式曝光，已吊足了创投圈胃口。

　　王刚和朱啸虎的合作始于2012年先后投资滴滴。2016年初，两人在一系列“小而美”的携手后再次同台投进ofo。 此后，在ofo吸引巨量资本入局以及和摩拜的激烈战争中，常能见到朱啸虎为自家项目站台的身影。无疑，凭借滴滴和ofo，他本人也成了这一年最炙手可热的风险投资人。

　　铺垫，悬念，以及黄金投资CP的实力加持，令小电融资消息一经公布后瞬间引爆市场。一位投资人向36氪回忆，2017年4月，各种以“电”命名的充电宝项目“平均两天就冒一个出来”，至5月中旬，被曝光的共享充电宝创业项目已达22个，参投机构近40家。5月初，电商公司聚美优品宣布以3亿价格获得街电60%股权，CEO陈欧甚至宣布将亲自操盘。

　　与创业者的密集入场几乎同步的是，单个共享充电宝项目的融资速度也在不断刷新历史。以小电为例，小电在天使轮宣布后的40天内，接连融完了A、B两轮，身后已站着包括腾讯在内的至少13家投资方。

　　一位一线VC投资人告诉36氪，去年上半年，他想约某充电宝公司CEO见面聊一下，对方早已被更有明星效应的投资机构簇拥，他连“档期都没排上”。

　　半年前，一模一样的融资高潮发生在两家单车身上。从2016年8月到2017年2月，ofo和摩拜均在这段时间内完成了5轮融资，腾讯、阿里巴巴、高瓴、华平、DST等大牌基金悉数到场。

　　巨头资本成就着明星公司，早期投资人则靠明星公司成就。一位PE机构投资人曾向36氪分析：“早期基金就是要投风口中的明星公司，O2O里投到滴滴，短视频里投到快手，这两年投到摩拜和ofo，即便不考虑最终的退出回报，在这个过程中，单从基金品牌角度来说，已经能得到巨大获益了。”

　　因为参与进了摩拜B轮融资，年轻的熊猫资本因此在一众新基金中扬名。而因为成功将两家单车案子推过会，“行业里有一名分析师直接升VP了，还有一名VP直接升到了合伙人”。

　　朱啸虎的超强个人IP，也极大缘于他的名字始终和饿了么、滴滴、ofo等明星公司的紧密捆绑。

　　更对VC们产生致命诱惑的是，时至2017年第一季度，ofo和摩拜先后宣布日订单量超千万——对于流量红利几乎殆尽的移动互联网来说，这无异于一支超强兴奋剂。但至此时，大多数投资机构早已无缘这两家价格昂贵的明星公司。

　　“几乎是迅雷不及掩耳之势就融到了C轮，”一位投资机构合伙人告诉36氪，那些曾经在共享单车项目上犹豫过、尤其最终做出不投决定的投资人，“在很长一段时间内都承担着很大压力”。

　　徐新曾告诉36氪，她认为共享单车的帐看似好算，但是考虑到复杂的运营成本，“其实算不清”。而另一家一线基金掌舵人，在开会讨论摩拜时，也认为帐算不过来，但当他站到窗边，看到“楼下5分钟骑过10辆单车”后，当即拍板决定投。

　　流量、声名、曝光，以及错过风口的恐惧——当众VC们抱憾于共享单车上的“历史性错过”时，共享充电宝横空出世。

　　从许多维度来看，充电宝和共享单车都极为相似。去年8月，王刚告诉36氪，共享充电宝符合他们一贯喜欢投的模式：刚需、高频、小额、大众，“账也完全算得过来”。正是因为被许以了极高的期待值，共享充电宝的早期融资速度一度“5倍于共享单车”。

　　更快的融资节奏，要求投资人以更快的手速争夺项目。在投入一家共享健身仓时，李圆峰第一个见到创业者，虽对方还“只有一个BP”，但他还是在10分钟后敲定投资，TS没签，随即在微信上安排同事打款，创始人走在路上就收到了猎鹰20%的定金。

　　即便是这样的急速打款，也差点被截胡。两天之后，一家一线机构联系上创业者，将估值抬高500万，欲拿下全部份额。“所幸我们付了定金，创始人也和我也拥有互信，不然这笔交易就黄了。”

　　2017年4月末，被充电宝点燃的共享领域瞬间呈现出一番光怪陆离的景象——以共享厕纸、共享雨伞为代表的项目出现后，共享概念迅速遭遇群嘲，甚至有人戏称“要创业做个共享电话亭”，以此揶揄荒诞的共享创业。

　　以至于4月底朱啸虎不得不发朋友圈声明：“听说创业者为我量身定制了一系列共享经济项目，共享雨伞，共享篮球，还要到我办公室来堵门……堵门的就不必来了，我在办公室的时间也很少。”

　　越来越小的蛋糕

　　所有人都想找到下一个共享单车。但朱啸虎想要的是下一个滴滴。

　　2012年是朱啸虎投资生涯里至关重要的一年。此前，在古早风口“团购”里，金沙江重仓的是美团的对手拉手网，从A轮到C轮全部跟进。2011年10月，拉手网递交上市申请过程中遭遇极大质疑和阻力，半年后撤销上市。得知拉手网IPO失败，是朱啸虎投资中最失望的时刻。

　　投资滴滴和饿了么上的巨大成功，让朱啸虎打了个漂亮的翻身仗。这两者之间，显然滴滴更为重要，不仅因为它完美贴合了朱啸虎的3S投资理论——大市场、可复制、高护城河，同时它也是朱啸虎被打上“共享经济”标签的首案。

　　如果说以滴滴、小猪短租为代表的公司是共享经济在中国的第一股潮流，2016年出现的共享单车，则是将共享概念彻底普及化的转折点。

　　“共享经济一开始发生在房、车领域有其必然性。”顺为资本合伙人李锐告诉36氪，“单价越高的物品，获得成本越高，当物品的使用权可以便捷的转移，共享就开始了。”

　　2016年是移动支付的爆发年。和玉资本合伙人梁杰向36氪分析，共享单车因其高频次、多场景、高品牌曝光度等特点，商业模式得以爆发式传播。而与其一路捆绑而来的“共享”二字，则大范围地被C端接受。

　　几乎在共享单车大火的同时，就不断有人质疑：共享单车本质上租赁，而非共享，两者之差在于——前者为B2C，后者为C2C。但时至此时，关于共享的语义之争已经意义甚微。

　　更多投资人认同，共享的内核就是在不拥有所有权的前提下，获得暂时性的使用权。“至于到底是B2C还是C2C模式，这是创业者如何组织供应链的问题，并不是消费者关心的。”华创资本投资人余跃表示。

　　一个显著的趋势是，商业逻辑上成立的C2C模式非常有限，自滴滴、小租短租等公司之后，中国涌现的大多数共享概念公司都是B2C模式。摩拜投资人、熊猫资本合伙人梁维弘早年曾投资凹凸租车——典型的C2C，但公司运营的时间越久越意识到，单纯的C2C始终无法解决服务非标、可控性低等问题，转而在流程中加强公司的角色，如切入人工服务、强化数据运营等。

　　“所以究竟是什么模式并不重要，重要的是生意的本质是什么。”

　　作为一门生意，共享充电宝拥有三种变现可能：租赁、流量变现以及广告。单论第一点，其单个商业模型也被一些投资人誉为“非常漂亮”。

　　英诺天使创投投资总监施卓杰曾做过一个关于无人设备的数据研究，结论是：从单位价值流量效率和成本回收周期来看，充电宝和单车都是综合排名前三的。由于充电宝更低的成本，单位时间内达到一定的使用次数后，其回本周期甚至会远快于单车。

　　但充电宝与单车的关键差别在于：“如果说单车是千万级的DAU，那充电宝可能只有百万级。”以此类推：从单车到充电宝，再到共享厕纸、雨伞、篮球等——需求可能都存在，只是市场容量在几何倍数地递减。

　　但VC渴求的是具备大市场、“陡峭曲线”，而非线性增长的项目，这是“big deal”与“小生意”的差别。依照这一逻辑，共享篮球、雨伞作为一门小生意，或许成立，但它们并不符合VC生意的本质。

　　另一条重要的评判标准是，一度也都拿到了投资的共享篮球、共享厕纸等项目其实是标准的“新瓶装老酒”，变化仅在于由传统的人工或投币形式改成了扫码，互联网在其中扮演的角色微乎其微。以至于出现了“共享电脑（网吧）”“共享电话”（公用电话）等笑话。

　　“技术没有真正改造、赋能传统行业，这不是VC们需要的。”梁杰说。 

　　短命的共享经济

　　去年10月，一家服务过多家共享公司的FA接到一个共享家具的项目，当他们推给投资人时，“看的人倒不少，但愿意投的已经一个都没有”——时至当时，共享的概念已经开始冷却。

　　一个更显见的标志是，即便是共享充电宝——这样一个被认可度相对高的共享主题，其融资速度也骤然放缓。据一位上述人士透露，去年拿到融资的充电宝企业中，5名以后的玩家大多或死或转型，“一些公司已经拿不到股权融资了，只能用债权的形式去融。”

　　看涨不看跌的心态，同样适用于人们对待风口的态度。“一旦一线机构不Lead，长尾机构的追风心态会迅速衰退”。

　　一家一线天使基金曾在项目管理系统中专设“共享经济”一栏，如今已将其删除，“本来各个共享项目也有它对应的领域，理应划归进各自的赛道中去。”

　　去年以重仓共享高调于创投圈的李圆峰，如今“至多20%的精力在看共享。”对于多数共享项目，他“连见都不会见一下”。他对这类项目有一个普遍性的总结——频次太低、市场容量太小、需求有限。

　　“衣食住行四个领域，每个领域有价值的角度都已被充分开挖。”李圆峰强调，他“并不是不看好共享经济”，只是物质层面的共享上，可投的方向和项目已经不多。如今唯一能激发他兴趣的，只有“人力、机会，以及闲置物品租借等新型共享模式”。

　　以太创服CEO周子敬告诉36氪，以摩拜为代表的共享公司发展不及预期，一些小赛道里的试水失败等因素叠加在一起，导致投资人和创业者对共享经济的期待值急剧下降。

　　比如共享充电宝。曾有媒体蹲点调查后发现，即便是在北京的繁华商圈，使用某大机柜充电宝的，上午仅发生一次，晚上发生三次；而在一家餐厅和一家咖啡厅，用户使用桌面充电设施的次数均为零。还有充电宝企业的单个充电宝一天中实际出借的次数，从BP中的“3—5次”，一度缩水为0.5—0.7次。

　　新风口的涌现，也在不断冲淡共享经济的热度。根据周子敬的观察，到2017年夏天，打着共享概念的BP就已大范围减少，取而代之的是：小程序、新零售以及区块链。

　　周子敬认为，很多所谓的共享项目，如果要套概念，其实更接近智能终端的业态，无论是单车、充电宝还是KTV。“甚至可能存在这样一个逻辑关系，无人货架这种模式一定程度上也受到了共享模式的启发。一些无人货架创业者早期也曾以共享自居。”

　　区块链的爆火，摧枯拉朽般地将风口转移。多位投资人向36氪表示，他们“眼睁睁看着”一些共享领域的创业者，时隔一两个月就华丽转身为区块链专家。

　　共享的急速冷却，却对一些创业者造成了“误伤”。去年12月，厦门创业者廖宇星创办云纸物联，从创业的一天起，廖宇星就反复强调“这不是共享纸巾”，其主要通过厕纸扫码的形式获取流量，直接挂靠小程序，终极愿景是“公共厕所的智能化”。今年年前，他托人将BP递给一些投过共享的投资人，“对方直接pass掉了，说是已经不看这个领域了。”

　　风口的套路

　　和O2O等历史风口主题相比，共享经济领域的演变也高度雷同——均是最先发生在高频次市场，而后逐渐向低频次市场转移。如O2O大潮中最先出现的是外卖、打车等大场景，后期衍生出美甲、洗车等各类上门服务，后者的商业成立性亦被广泛质疑。

　　以2016年夏天共享单车爆发为起，到2016年摩拜被美团收购为终，作为风口的共享跑完了它600天的全程；而对于去年兴起的无人货架来说，这个过程进一步缩短成200天，以至于有人将它称为史上最短命风口。

　　华创资本余跃记得，大约在2013年前后，Airbnb等公司正在美国大行其道，美国创投圈也有一段时间醉心于研究共享的落地场景。但有趣的是，“美国投资人和创业者基本只停留于探讨，当评估可行性不强或商业模型不优时，很少有人会去做，但在中国，情况就不同了：哪怕只是个概念，也会有相当一批人往上涌。”去年共享大热时，余跃收到的BP“几乎一模一样”。

　　当钱多、资产少成为中国创投圈的常态，一旦有稍亮眼的项目或主题出现，就会迅速被资本围猎。关于风口，梁维弘认为其正面价值在于：能为所有参与者建立一套更熟悉的话语体系，沟通更高效；同时也能吸引来更多的资本和人才。

　　弊端同样也被充分暴露。根据施卓杰的测算，共享单车和充电宝原本都是“单个模型成立”的项目，但由于资本的过分关注，导致大量补贴及扩张无度，使得原有模型扭曲、回本周期拉长，“原本算得过账来的，却算不过账来了。”

　　一家FA机构的创始人告诉36氪，一家位于杭州的无人货架公司早已实现盈利，正常发展或许会有不错的结局，但当无人成为风口后，大量补贴涌入，并在短期内形成破窗效应，最终的结果是：这家公司被收购，如今的市场声量越来越小。

　　小电科技创始人兼CEO唐永波在接受36氪采访时提出，行业退热对小电来说是“绝对好事”：过多的资金和创业者进来后，烧钱模式反而会打乱公司的发展节奏。比如，去年曾有无人货架公司以两倍的薪水挖走小电的一线BD人员，“典型的风口负效应”。

　　他强调，共享充电宝行业的融资速度放缓，并非是行业或头部公司本身成立性存疑的表征，很大程度是因为公司走到后期，需要更长周期的数据来验证。“就在市场的镁光灯转向无人货架、区块链等领域时，正是小电加强渠道下沉及内部精细化运营能力的好机会。”

　　今年春节前，摩拜单车创始人胡玮炜在接受采访时表示：“没有一家真正成功的企业最后成功的原因，完完全全只是因为资本。所以，资本是助推你的，但是最后，其实你都得还回去。”

　　仰赖于资本的补贴大战必定无法持续。一种普遍期待的结局是双方合并、战争结束，如滴滴快的、58赶集；如合并谈不成，在经历早期狂热后，资本终将失去耐心，以至于2017年下半年开始，摩拜和ofo的投资人都在极力撮合两方合并。曾经扬言“ofo三个月内会干掉摩拜”的朱啸虎，也开始强调“打消耗战没有意义，（创始人）需要有大智慧大格局”。

　　当然，即使合并也不意味着故事终结：当滴滴和快的合并后，新对手uber再度入局，故事重新开始：融资、烧钱、补贴、再合并。

　　如今，摩拜被收购，ofo的命运走向仍悬而未决，关于共享的故事在600天后，已基本走完全程。一个意外的变量是，正当这两家明星公司被炙烤在风口中央、厮杀得你死我活时，反倒给哈罗单车——这样一家起步更晚、非风口公司留下了发展缝隙。

　　押金成为了这场三国杀中重要的变量。为了提供不一样的体验，从原有单车巨头处“虎口拔牙”，哈罗推行了芝麻信用免押金。早期运营的共享单车普遍采用押金制，根据中国互联网信息中心发布的数据，共享单车领域的押金去年8月就超过100亿元，而因为市场扩张成本过高，一些单车企业出现了挪用押金填补缺口的情况。ofo一度也尝试过芝麻信用免押金，但后来因为资金成本过高，还是重走了收押金的回头路。

　　相比之下，没有以押金作为“家底”的哈罗单车，在运营上花费了更大精力，以尽可能降低成本。从市场切入上来说，哈罗也选择了和摩拜、ofo截然不同的路径：一线城市红海，那就从二三线城市入场，最终以类拼多多、趣头条的方式崛起，变相躲避了广受诟病的共享经济押金问题。

　　今年6月初，哈罗被爆出的20亿美元估值，已经很接近摩拜被美团收购的27亿美元。

　　一位美元基金合伙人告诉36氪，如果没有资本和市场的过分关注，摩拜和ofo或许可以跑得更加稳健。而因为避开风口反而发展迅猛的哈罗单车被他评价为“甚至可以说是一种幸运”。

　　幸运即意味着这件事无法经常发生。

　　祈求市场的绝对理性是一个极难实现的愿景，这是一个或许在理论上都不太成立的理想环境——FOMO（Fear Of Missing Out）是所有VC的永恒心态，只要一天不摆脱，共享经济的故事就会重复上演。

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