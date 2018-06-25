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华兴资本披露收入来源：主要为交易及顾问费

华兴资本披露收入来源：主要为交易及顾问费
2018年06月25日 21:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月25日晚间消息，华兴资本正式向港交所提交上市A1申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。

　　根据文件披露， 截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年3月31日止三个月，华兴资本的总收入分别为1.202亿美元、1.334亿美元、1.394亿美元、2340万美元及3880万美元。

　　华兴资本的收入包括：交易及顾问费、管理费及利息收入。

　　交易及顾问费

　　根据文件，华兴资本主要于其投资银行业务下提供的各种服务赚取交易及顾问费。自2016年起，华兴资本亦通过华菁证券业务赚取交易及顾问费。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年3月31日止三个月，华兴资本的交易及顾问费分别为1.123亿美元、1.062亿美元、1.068亿美元、1680万美元及2270万美元。

　　管理费

　　华兴资本就投资管理业务下的私募股权业务赚取管理费。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年3月31日止三个月，华兴资本的管理费分别为790万美元、2610万美元、283万美元、580万美元及1190万美元。

　　利息收入

　　华兴资本自融资及投资业务（往绩记录期间主要由华菁经营）赚取利息收入。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年3月31日止三个月，华兴资本的利息收入分别为零、100万美元、430万美元、90万美元及430万美元。

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