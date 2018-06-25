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搜狗COO茹立云辞职 股价盘前重挫6.39%

搜狗COO茹立云辞职 股价盘前重挫6.39%
2018年06月25日 21:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月25日晚间消息，继上周股价持续大跌之后，搜狗(NYSE:SOGO)股价在今日盘前交易中继续大幅下挫。

　　搜狗今日早些时候宣布，公司首席运营官(COO)茹立云因个人原因将于2018年6月30日辞职，转而担任搜狗战略顾问。茹立云不再负责搜狗运营工作后，副总裁许静芳将接任搜索事业部负责人，直接向CEO王小川汇报工作。

　　上周五，搜狗股价收于每股11.73美元，下跌6.38%。今日，搜狗股价在纽交所盘前交易中再度下跌6.39%，报于10.98美元。在过去的52周，搜狗最低股价为7.91美元，最高股价为15.50美元。基于上周五收盘价，搜狗市值约为45.38亿美元。

　　在追踪搜狗股票的3位华尔街分析师中，全部给予搜狗股票“买入”评级，他们给予的搜狗平均目标股价为12.23美元。

　　此外，在美上市的中概股中，除了搜狗，虎牙拍拍贷宝尊电商、好未来爱奇艺华米乐信汽车之家易车网58同城唯品会携程百度阿里巴巴等公司股价也均出现了不同程度的下滑。

　　其中，爱奇艺股价在今日盘前交易中一度下挫6.54%，报于每股36.29美元；华米下滑4.72%，报于每股10.71美元；唯品会下滑1.23%，报于每股11.23美元；百度下滑0.58%，报于每股259.00美元，阿里巴巴下滑0.10%，报于每股202.01美元。(李明)

搜狗茹立云百度
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