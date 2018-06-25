搜狗COO茹立云辞职 股价盘前重挫6.39%

新浪科技讯 北京时间6月25日晚间消息，继上周股价持续大跌之后，搜狗(NYSE:SOGO)股价在今日盘前交易中继续大幅下挫。

搜狗今日早些时候宣布，公司首席运营官(COO)茹立云因个人原因将于2018年6月30日辞职，转而担任搜狗战略顾问。茹立云不再负责搜狗运营工作后，副总裁许静芳将接任搜索事业部负责人，直接向CEO王小川汇报工作。

上周五，搜狗股价收于每股11.73美元，下跌6.38%。今日，搜狗股价在纽交所盘前交易中再度下跌6.39%，报于10.98美元。在过去的52周，搜狗最低股价为7.91美元，最高股价为15.50美元。基于上周五收盘价，搜狗市值约为45.38亿美元。

在追踪搜狗股票的3位华尔街分析师中，全部给予搜狗股票“买入”评级，他们给予的搜狗平均目标股价为12.23美元。

此外，在美上市的中概股中，除了搜狗，虎牙、拍拍贷、宝尊电商、好未来、爱奇艺、华米、乐信、汽车之家、易车网、58同城、唯品会、携程、百度和阿里巴巴等公司股价也均出现了不同程度的下滑。

其中，爱奇艺股价在今日盘前交易中一度下挫6.54%，报于每股36.29美元；华米下滑4.72%，报于每股10.71美元；唯品会下滑1.23%，报于每股11.23美元；百度下滑0.58%，报于每股259.00美元，阿里巴巴下滑0.10%，报于每股202.01美元。(李明)