美团与点评重组后购股权1换2 4614名员工获购股权

原标题：美团披露与点评重组后购股权1换2 除高管外4614名员工获购股权

新京报快讯(记者 梁辰)6月25日，港交所披露美团招股书显示，该集团在记录期间曾运作两份股份激励计划。2011年股份激励计划(美团计划)一直实施至重组为止，随后被Internet Plus Holdings 2015年股份激励计划取代，以股份为基础的补偿福利通过美团计划及2015年股份激励计划提供给雇员。

2011年6月，美团董事会批准美团计划，有效期为10年，最高总额为两千万股普通股预留作为日后以购股权或受限制股份单位的形式发行。2015年，美团计划做出修订，最高额增加至1.2亿股普通股。根据计划，激励以最少四年为归属时间，已授出购股权或股份总数的四分之一归属于生效日起计一周年，之后归属时间根据协议。

2015年11月，美团和大众点评联合发布声明，正式宣布达成战略合作，双方已共同成立一家新公司。新公司将实施Co-CEO制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长，重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。

不过，根据招股书显示，目前张涛仍为美团点评的联合创办人，担任美团点评的董事会主席，2017年年薪为240万元。不过，并未披露其持股数额。

根据招股书，重组之前，美团已向雇员、董事及合资格人士授出23批购股权及4批受限制股份单位。根据美团计划，共约有5261.30份购股权尚未行使及约19.17万份受限制股份单位已授出但尚未行使。

2015年10月，董事会批准成立2015年股份激励计划，有效期为10年，预留约5.98亿股普通股。重组后，根据美团计划授出的全部尚未行使的购股权及受限制股份单位按1:2比例兑换为2015年股份激励计划。兑换后，美团计划停止运作。

截至2015年10月5日，根据2015年股份激励计划，共有约1.05亿份购股权尚未行使及约38.33万份受限制股份单位已授出但未行使。截至2017年12月31日，获授权及预留约7.56亿股普通股。

此外，招股书披露，高级副总裁陈少晖未行使购股权的相关股份数约为554.2万，高级副总裁陈亮约为599.3万，高级副总裁张川为618万，其他4614人为8655万。不过招股书并未披露未行使购股权股份占已发行股份的比例。联合创始人穆荣均获得已授出受限制股份单位为100万，另一联合创始人王慧文为1155万。

招股书显示，截至2018年4月30日，美团点评拥有46662名全职雇员，并且几乎所有的雇员都在中国， 北京和上海为总部。

其中，销售、营销及业务发展占比61.0%;研发占比22.2%;业务经营占比6.1%;客户服务占比为5.4%。