手机这样充电或泄漏个人信息，照片、通讯录暴露无遗

来源：“大江网”微信公众号

原标题：手机这样充电，1秒泄露你的银行账户、通讯录…赶紧告诉家人

如今，手机不离身已成为现代人的生活常态，一旦没电就感觉浑身不自在。考虑到大家的需求，目前在很多商场、电影院、甚至车站等公众场所都有手机充电桩提供，大多还是免费开放。这样的装置确实快捷方便，为大家提供了不少的便利。

本文图均为 大江网微信公众号 图

可是，这样看似普通的操作也可能暗藏风险。仅仅充了一会儿电，手机里的照片、通讯录、短信竟全部暴露无遗，实在让人大吃一惊。若不法分子窃取到手机中的关键信息，你的家人朋友也可能因此受到诈骗。

为何会出现这样的情况？

据专业人士介绍，出现这种情况一般有两种原因。一方面，充电桩本身没有问题，但安全度不高，有人利用其漏洞进行信息窃取。

而另一方面，一些别有用心者在充电桩上动手脚，以此为诱饵窃取用户信息，而一旦中招，即使你马上拔掉充电线，也为时已晚。

温馨提醒

权限请求一律拒绝

1. 手机接入手机充电桩时，如果充电桩需要权限请求，一律拒绝。（包括USB调试与设备信任）

2. 部分手机充电桩有提供插座，用随身携带的设备进行充电。

3. 部分手机充电桩只提供USB孔，如果遇到这类的手机充电桩，请使用只有充电功能（无数据传输功能）的充电线。

4. 使用手机充电桩时，将设备关机。

5. 在手机安装杀毒软件。手机要安装杀毒软件，并定期进行杀毒，避免受到木马攻击。

6. 公共场所免费WIFI很有可能被黑客利用来实施违法犯罪，如要使用公共免费WIFI，切勿在手机上操作登陆密码等信息，避免泄密。

7. 尽可能随身携带充电宝，尽量不要使用公用充电桩。