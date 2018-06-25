新浪科技> 互联网 > 正文

手机这样充电或泄漏个人信息，照片、通讯录暴露无遗

手机这样充电或泄漏个人信息，照片、通讯录暴露无遗
2018年06月25日 20:36 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：“大江网”微信公众号

　　原标题：手机这样充电，1秒泄露你的银行账户、通讯录…赶紧告诉家人

　　如今，手机不离身已成为现代人的生活常态，一旦没电就感觉浑身不自在。考虑到大家的需求，目前在很多商场、电影院、甚至车站等公众场所都有手机充电桩提供，大多还是免费开放。这样的装置确实快捷方便，为大家提供了不少的便利。

本文图均为 大江网微信公众号 图本文图均为 大江网微信公众号 图

　　可是，这样看似普通的操作也可能暗藏风险。仅仅充了一会儿电，手机里的照片、通讯录、短信竟全部暴露无遗，实在让人大吃一惊。若不法分子窃取到手机中的关键信息，你的家人朋友也可能因此受到诈骗。

　　为何会出现这样的情况？

　　据专业人士介绍，出现这种情况一般有两种原因。一方面，充电桩本身没有问题，但安全度不高，有人利用其漏洞进行信息窃取。

　　而另一方面，一些别有用心者在充电桩上动手脚，以此为诱饵窃取用户信息，而一旦中招，即使你马上拔掉充电线，也为时已晚。

　　温馨提醒

　　权限请求一律拒绝

　　1. 手机接入手机充电桩时，如果充电桩需要权限请求，一律拒绝。（包括USB调试与设备信任）

　　2. 部分手机充电桩有提供插座，用随身携带的设备进行充电。

　　3. 部分手机充电桩只提供USB孔，如果遇到这类的手机充电桩，请使用只有充电功能（无数据传输功能）的充电线。

　　4. 使用手机充电桩时，将设备关机。

　　5. 在手机安装杀毒软件。手机要安装杀毒软件，并定期进行杀毒，避免受到木马攻击。

　　6. 公共场所免费WIFI很有可能被黑客利用来实施违法犯罪，如要使用公共免费WIFI，切勿在手机上操作登陆密码等信息，避免泄密。

　　7. 尽可能随身携带充电宝，尽量不要使用公用充电桩。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有