华兴资本正式提交上市申请 包凡拥有62.9%股份的权益

新浪科技讯 6月25日晚间消息，华兴资本正式向港交所提交上市A1申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际和华兴资本。

招股书披露，2018年可转换债券转换后的股权比例显示，CR Partners持股52.70%，为第一大股东，该公司权益为包凡所拥有，再加上接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%，包凡亦有权因行使根据雇员购股权计划获授的购股权而收取4,100,000股股份，约持股3.54%。包凡合计拥有约62.94%股份的权益。

此外，沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%，李曙军控制的两家公司合计持股7.7%。

FBH Partners持有CR Partners 73.37%股权。包先生持有FBH Partners 79%股权，加上Hui Yin Ching女士（持有FBH Partners 21%股权）已就所持FBH Partners全部股权授予包先生代理投票权，故包先生在FBH Partners股东大会控制100%投票权。根据证券及期货条例，包先生及FBH Partners均视为拥有CR Partners所持61,060,000股股份的权益。