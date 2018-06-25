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华兴优先股公允价值亏损扩大 Q1同比增加2206.25%

华兴优先股公允价值亏损扩大 Q1同比增加2206.25%
2018年06月25日 20:30 新浪科技
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　　相关新闻：华兴资本正式提交上市申请 2017年收入2.12亿美元

新浪科技讯 6月25日晚间消息，华兴资本正式向港交所提交上市A1申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。

　　文件披露，公司名下在中国经营证券业务的华菁证券2016年8月成立后，于2016年、2017年及2018年3月31日止的第一季度，分别产生1610万美元、2900万美元及2800万美元亏损。

　　2017年，由于华菁证券经营亏损，公司录得负现金流净额580万美元。

　　同时，文件还披露华兴在授予员工福利时产生了巨大成本。2017年，以股份为基础的薪酬开支为820万美元，同比2016年的360万美元增加125.0%。此外，华兴还于2016年6月发行2016年可转换债券，并于2017年4月转换成为3260868股B系列可转换可赎回优先股。华兴在文件中称，伴随公司股指增加，可转换可赎回优先股的公允价值，从2016年的公允价值亏损1400万美元扩大84.1%到2017年的坤韵价值亏损2570万美元。2017年Q1公允价值亏损从320万美元增加到2018年Q1公允价值亏损7380万美元，同比增加2206.25%。

　　此外，文件还披露公司从2016年开始产生债务利息开支，为2万美元。2017年，该数字扩大至140万美元，大幅增加的原因为2017年11月公司使用银行贷款。

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