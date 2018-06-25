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深交所七问乐视网：经营财务状况会不会触发暂停上市

深交所七问乐视网：经营财务状况会不会触发暂停上市
2018年06月25日 20:13 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

　　乐视网（300104）召开2017年度股东大会3天后，深交所在6月25日发来问询函，要求乐视网对是否存在可能触发净资产为负导致暂停上市的情形等7个方面的问题作出说明。

　　关于对贾跃亭控制的乐视非上市体系追逃欠款的问题，在6月22日的股东大会上，乐视网财务总监张巍介绍，“从去年7月份到现在为止，公司持续不断地与非上市体系进行沟通和交流，取得了一定的进展，具体可以看公告。目前也正在沟通，但还没有签署正式的协议。”

　　对此，深交所在问询函中称，要求说明你公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表。

　　此外，深交所还要求乐视网报备截至8月底即将到期的债务明细，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，补充披露截至目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务，以及乐视网与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划等。

　　在股东大会上，乐视网财务总监张巍透露，“除了目前已经公告的乐融致新的增资方案以外，乐视网作为母公司来讲，还有一些即将到期的短期债务，目前公司也在积极地跟金融机构去沟通，做出了一定的努力，也解决了一定的问题，但后续还有在七八月份一些即将到期的债务，目前在进展过程当中。”

　　对于乐视网核心电视业务运营主体乐融致新可能从乐视网“出表”的问题，深交所要求乐视网核实说明乐融致新控制权是否会发生变更，以及乐融致新出表对于公司的影响。

　　乐视网财务总监张巍曾在股东大会上表态，“公司是否出表，会计准则有比较明确的标准，目前乐融致新并没有到达出表的条件，仍然在上市公司并表范围内。”

　　张巍称，“不太了解会计准则的情况下，认为公司出表会对公司带来多大风险，这是不合逻辑的。上市公司对子公司是以对它的持股比例享有对它的权益，无论这家公司是否并表，公司所持有的股份数跟这家公司经营的好坏，是有一定的关系的。”

　　最后，深交所还指向了乐视网与腾讯京东等战略合作伙伴的合作进展具体情况，要求乐视网披露其对公司业务经营和财务业绩的具体影响。

　　在6月22日的股东大会上，乐视网董事长刘淑青曾提到，目前，管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期。

　　值得一提的是，这已经是今年以来深交所向乐视网发去的第六封问询或关注函件，如果不包括6月25日下发这一封，乐视网还有3份函件未能回复。

　　附：关于对乐视网信息技术(北京)股份 有限公司的问询函

　　创业板问询函【2018】第 264 号

　　乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会:

　　近期媒体报道，在 2017 年度股东大会现场，你公司董事、高管发表了“关于非上市公司体系债务问题，公司与非上市公司体系的沟通、交流，取得了一定的进展，尚未签署正式的协议”“关于上市公 司今年 7、8 月份即将到期的债务，公司正与金融企业积极沟通中， 现已取得一定进展”等言论。我部对此表示关注，请你公司就以下问 题进行说明:

　　1、说明你公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表。

　　2、请向我部报备你公司截止到8月底即将到期的债务明细，包 括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，补充披露截止目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务。

　　3、你公司与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划、是否展期及其他，并结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施。

　　4、请结合你公司及乐视控股所持乐融致新的股权质押冻结情况、乐融致新增资协议和章程条款、乐融致新董事会成员及经营管理团队构成等，核实说明乐融致新控制权是否会发生变更，以及乐融致新出表对于公司的影响，包括对于资产、收入、利润等主要财务指标的影响，以及对公司业务经营和合作模式的影响，并进行充分的风险提示。

　　5、你公司与腾讯、京东等战略合作伙伴的合作进展具体情况， 对公司业务经营和财务业绩的具体影响，以及上述战略合作伙伴对于乐融致新的增资进展情况。

　　6、结合你公司当前生产经营情况和财务状况，说明是否存在可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。

　　7、你公司认为需要说明的其它情况。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在7月4日前将有关说明材料报送我部。

　　特此函告。

　　创业板公司管理部 2018 年 6 月 25 日

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