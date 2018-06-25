深交所七问乐视网：经营财务状况会不会触发暂停上市

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

乐视网（300104）召开2017年度股东大会3天后，深交所在6月25日发来问询函，要求乐视网对是否存在可能触发净资产为负导致暂停上市的情形等7个方面的问题作出说明。

关于对贾跃亭控制的乐视非上市体系追逃欠款的问题，在6月22日的股东大会上，乐视网财务总监张巍介绍，“从去年7月份到现在为止，公司持续不断地与非上市体系进行沟通和交流，取得了一定的进展，具体可以看公告。目前也正在沟通，但还没有签署正式的协议。”

对此，深交所在问询函中称，要求说明你公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表。

此外，深交所还要求乐视网报备截至8月底即将到期的债务明细，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，补充披露截至目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务，以及乐视网与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划等。

在股东大会上，乐视网财务总监张巍透露，“除了目前已经公告的乐融致新的增资方案以外，乐视网作为母公司来讲，还有一些即将到期的短期债务，目前公司也在积极地跟金融机构去沟通，做出了一定的努力，也解决了一定的问题，但后续还有在七八月份一些即将到期的债务，目前在进展过程当中。”

对于乐视网核心电视业务运营主体乐融致新可能从乐视网“出表”的问题，深交所要求乐视网核实说明乐融致新控制权是否会发生变更，以及乐融致新出表对于公司的影响。

乐视网财务总监张巍曾在股东大会上表态，“公司是否出表，会计准则有比较明确的标准，目前乐融致新并没有到达出表的条件，仍然在上市公司并表范围内。”

张巍称，“不太了解会计准则的情况下，认为公司出表会对公司带来多大风险，这是不合逻辑的。上市公司对子公司是以对它的持股比例享有对它的权益，无论这家公司是否并表，公司所持有的股份数跟这家公司经营的好坏，是有一定的关系的。”

最后，深交所还指向了乐视网与腾讯、京东等战略合作伙伴的合作进展具体情况，要求乐视网披露其对公司业务经营和财务业绩的具体影响。

在6月22日的股东大会上，乐视网董事长刘淑青曾提到，目前，管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期。

值得一提的是，这已经是今年以来深交所向乐视网发去的第六封问询或关注函件，如果不包括6月25日下发这一封，乐视网还有3份函件未能回复。

附：关于对乐视网信息技术(北京)股份 有限公司的问询函

创业板问询函【2018】第 264 号

乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会:

近期媒体报道，在 2017 年度股东大会现场，你公司董事、高管发表了“关于非上市公司体系债务问题，公司与非上市公司体系的沟通、交流，取得了一定的进展，尚未签署正式的协议”“关于上市公 司今年 7、8 月份即将到期的债务，公司正与金融企业积极沟通中， 现已取得一定进展”等言论。我部对此表示关注，请你公司就以下问 题进行说明:

1、说明你公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表。

2、请向我部报备你公司截止到8月底即将到期的债务明细，包 括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，补充披露截止目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务。

3、你公司与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划、是否展期及其他，并结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施。

4、请结合你公司及乐视控股所持乐融致新的股权质押冻结情况、乐融致新增资协议和章程条款、乐融致新董事会成员及经营管理团队构成等，核实说明乐融致新控制权是否会发生变更，以及乐融致新出表对于公司的影响，包括对于资产、收入、利润等主要财务指标的影响，以及对公司业务经营和合作模式的影响，并进行充分的风险提示。

5、你公司与腾讯、京东等战略合作伙伴的合作进展具体情况， 对公司业务经营和财务业绩的具体影响，以及上述战略合作伙伴对于乐融致新的增资进展情况。

6、结合你公司当前生产经营情况和财务状况，说明是否存在可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。

7、你公司认为需要说明的其它情况。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在7月4日前将有关说明材料报送我部。

特此函告。

创业板公司管理部 2018 年 6 月 25 日