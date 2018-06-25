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华兴资本董事长包凡发公开信：创业者是我们的英雄

华兴资本董事长包凡发公开信：创业者是我们的英雄
2018年06月25日 20:11 新浪科技
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　　华兴资本正式提交上市申请 2017年收入2.12亿美元

　　新浪科技讯 6月25日晚间消息，华兴资本正式向港交所提交上市A1申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。董事长包凡发布公开信。

　　包凡称，2005年创立了华兴资本，提供财务顾问服务，更有幸成为创业者雄心的倾听者。借用史蒂夫-乔布斯的说法，“你是谁，往往取决于你心中的英雄是谁”。对于华兴资本而言，我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄，我们是他们的拥戴者和代言人。

　　公开信中称，中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值，在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告，截至2017年年底，中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。

　　包凡表示，华兴资本见证了技术如何重塑所有行业，并将数据视为重要性堪比水电煤的关键业务资源。他表示，基于对中国新经济发展潜力的信心，我们必然放眼长远。我们相信，超越周期的管理能力、直面困难的勇气以及对战略承诺的坚守，保证了我们持续为股东创造价值，陪伴新经济公司客户和所投企业成长，不负所托。

　　以下为董事长公开信全文：

　　来自董事长的公开信

　　感谢您对华兴资本的关注。我们相信，阅读此信，有助您更好地读懂这本[编纂]。从我们的创业源起和初心，到华兴资本清晰的目标和发展愿景，这些为全面了解华兴业务和为股东创造价值能力提供了基础。

　　华兴资本代表着什么？

　　早在“新经济”概念广为人知之前，我们就已见证一批具有前瞻思想的先行者，矢志通过技术创新与商业模式创新改造中国商业理念。他们需要资金、期待建议，渴望信任。回应这些召唤，2005年我们创立了华兴资本，提供财务顾问服务，更有幸成为创业者雄心的倾听者。我们按其需求订制协助创业者成长并达致发展目标的方案。我们寻求创业者的信任，而非他们对我们的依赖。

　　借用史蒂夫-乔布斯的说法，“你是谁，往往取决于你心中的英雄是谁”。对于华兴资本而言，我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者。他们是我们的英雄，我们是他们的拥戴者和代言人。

　　这种理念，决定了华兴资本的核心特质。同一批创业者——我们心中的英雄——今天已做大做强自己的事业。我们力图助力他们创造持久的商业与社会价值，从最初的创业，到踏上连续创业之路，不断缔造成功的企业。

　　对我们而言，信任是合作的起点，我们建立信任并努力使之历久弥新。这样说并非标榜高尚，信任开启交易，反之则未必然。关键时刻，人们因信任而携手，以信任定抉择。强调互信不止于客户与我们之间，亦是员工与我们之间契约的基础。我们为员工提供施展的平台，支持他们发展事业，助其在实现个人目标的同时，也为华兴资本实现发展目标有所贡献。信任同样存在于投资者和我们之间，他们因信任或参与私募融资，或成为华兴旗下基金的有限合伙人，为我们的客户提供发展资金。

　　唯有信任，让我们完成为中国新经济参与者提供支持的使命。

　　为什么在此时选择上市？

　　我们认为，中国新经济的发展是大势所趋，我们预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。请看中国产出独角兽企业的速度——中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值，在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告，截至2017年年底，中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。

　　不断迭代的的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争，正在重塑中国新经济格局，提高了创业者与投资者逐鹿的筹码。

　　为匹配我们客户的前进脚步，我们必须加码投入、更快成长。成为上市公司后，我们将重点布局以下方面：

　　1、加大力度吸引顶尖人才；

　　2、随着业务发展，持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入；

　　3、着力国际化业务拓展：助力新经济创业者开拓跨境业务，亦为投资人提供全球资产配置选择。

　　在我们未来发展规划中，技术起着举足轻重的地位。我们见证了技术如何重塑所有行业：顺应趋势者，手握新的竞争优势，有望高效颠覆传统；拒绝新技术者，则可能遭遇重创。我们选择全面拥抱技术。

　　我们将数据视为重要性堪比水电煤的关键业务资源。利用新技术捕捉并分析不断增长的市场数据，升级我们的顾问服务，为我们的投资管理决策提供依据，指导我们的业务方向。从数据当中收集并提取洞见的能力，将成为我们下一发展阶段重要的竞争优势。

　　最后，成为一家上市公司后，我们坚信我们有能力更好地实现创立理想之一：成就一个金融行业优秀人才共同创业的平台，将引领中国创新金融产品与服务的发展。我们希望吸引具有创业精神的金融专业人才，并为他们提供一个广阔的平台。赋能以团队与资金支持、研究能力、品牌和监管准入资格以及投资者基础，用创新的方式协助创业者获得资金支持，同时让投资人参与其成长。此外，希望我们的员工借此孵化自己的创业梦想。

　　如何衡量我们的成绩？

　　我们长期深耕中国新经济，因此我们希望资本市场能够关注到我们的独有特色，例如我们全生命周期长期陪伴新经济企业的能力，我们作为财务顾问协助客户创造价值、作为投资者从价值创造过程中获益的能力，以及赢得机构和高净值投资者的信任并成为我们资本伙伴的能力。我们认为无论从客户、有限合伙人还是股东角度判断，对华兴资本的衡量标准都必须基于长期的成长和价值创造。

　　此外，希望我们的道德准则能得到[编纂]认同。我们努力在商业行为的道德后果与商业利益之间保持平衡。矛盾面前，我们将道德考虑置于财务回报之上。我们认为，历史上湮灭的伟大公司甚至雄极一时的帝国，多是祸起萧墙，毁于贪婪和不受约束的私利。践行行为准则不仅仅是道德的问题，更关乎生死。

　　展望前路

　　基于对中国新经济发展潜力的信心，我们必然放眼长远。我们相信，超越周期的管理能力、直面困难的勇气以及对战略承诺的坚守，保证了我们持续为股东创造价值，陪伴新经济公司客户和所投企业成长，不负所托。

　　我们认为新经济是全球化的，我们将立足中国，服务世界。华兴资本从建立之初，已着手培育国际视野。无论加入早晚，具备国际金融机构、跨国企业相关经验是我们员工的共同特质。随着业务扩张，我们持续在全球范围内广聚英才。

　　我们将继续努力领市场趋势之先，为迎接下一场颠覆性变革做好准备。我们将扩大行业覆盖、积累行业洞见，提升投行与投资业务能力。在这方面，最典型的实例当数医疗与生命科技领域，我们认为这是未来最具前景的创新领域之一，具有巨大的社会与经济价值。秉承这一信念，我们建立起专注于该领域的融资顾问与投行团队，团队中不乏具有临床及其他相关行业经验的人才，我们还建立了独立的医疗与生命科技投资基金。

　　得益于家庭收入的增加、投资需求和结构的复杂化，我们认为资产管理和财富管理业务将高速发展。我们将利用强有力的私募股权业务基础，开发丰富而有竞争力的资产管理产品，包括并购基金、信用基金和捕捉传统行业转型机遇的投资产品，例如房地产基金。

　　假以时日，我们计划增加二级市场证券基金产品。此外，在我们致力服务的新经济领域，存在巨大的财富效应，我们将拓展为客户及其员工提供财富管理和增值的服务。

　　我们将持续地致力于人才发展，培养下一代华兴青年领军人物。这不仅是全体管理层的责任，也贯穿于我们招聘、激励和人才培养的全过程中。我们不仅着力于提升华兴人的专业素养和管理水平，更重视华兴价值观的传承，确保每一位华兴人都了解我们的历史和起源，都重视信任这一将我们与客户和被投公司紧密相连的纽带。同时，我们还为下一代华兴青年领军人物预留了充足的股权激励。

　　我们将与客户和被投公司保持长期紧密的伙伴关系，以确保我们能理解和预见他们的发展需求。这听起来像是陈词，但我们却发自内心地信仰和遵从它。如果我们无法理解客户和被投公司的梦想和驱动力，那我们也就失去了华兴成功的基石。我们将不遗余力发掘创新的手段和方式，满足客户的需求，做未来伟大公司的推手。只要做到这些，在新经济商业和技术的未来，必将有华兴的一席之地。

　　谨启

　　包凡

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