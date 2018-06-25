华兴资本正式提交上市申请 2017年收入2.12亿美元

新浪科技讯 6月25日晚间消息，华兴资本正式向港交所提交上市A1申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。

文件披露，2017年，华兴资本实现收入1.39亿美元，年内盈利3.2万美元，不按国际财务报告准则计算，调整后收入2.12亿美元，盈利5810.3万美元。2016年，华兴资本实现收入1.33亿美元，年内盈利3183.3万美元，不按国际财务报告准则计算，调整后收入1.44亿美元，盈利5517.9万美元。

招股书披露，2018年可转换债券转换后的股权比例显示，CR partners持股52.70%，为第一大股东。接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%，沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%，李曙军控制的两家公司合计持股7.7%。

据招股书介绍，华兴资本专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司。业务旨在发掘优秀创业家及优质业务并于其整个发展阶段为他们提供顾问、资本市场服务及投资。截至2018年3月31日，自成立以来已为约700项交易（逾1，000亿美元）提供顾问服务，新经济投资方面有约41亿美元受管理资产。

平台包括三条主要业务线：投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。其中：1、顾问服务。2013年至2017年按新经济交易额计排名第一，截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易额为902亿美元。2、承销。2013年至2017年五年期间为中国新经济公司承销的香港及美国首次公开发售数量在中国投资银行中排名第一，在中外投资银行中排名第三。3、投资管理。于2017年12月31日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十，截至2018年3月31日资产管理规模约为41亿美元。

招股书显示，截至2018年3月31日，华兴资本人民币基金及美元基金合计的基金资产管理规模达41亿美元，募集资金对象包括境内外的机构及高净值个人。

招股书显示，截至2017年12月31日，中国新经济企业市值或估值最大的20家企业中，华兴资本的客户有15家；独角兽客户占中国独角兽总市值的56%。