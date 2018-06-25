头腾大战续：双双报案追剿“黑公关” 头条悬赏500万

简介：从头腾开撕，一个要求赔9000万元一个要赔1元，时至今日，事情发生了新的变化，6月25日，腾讯和今日头条都宣称遭遇“黑公关”并报案，今日头条悬赏500万求线索。

原标题：头腾大战续：双双报案追剿“黑公关” 头条悬赏500万求线索

从头腾开撕，一个要求赔9000万元一个要赔1元，时至今日，事情发生了新的变化，6月25日，腾讯和今日头条都宣称遭遇了“黑公关”并报案，今日头条悬赏500万求线索。

此前，腾讯公关总监张军在个人实名认证微博晒出三张截图，声称遭遇“黑公关”。马化腾在其朋友圈发文称：若不是黑公关稿子里的纰漏，很难让人意识到黑公关是多么的猖獗，本想忍忍算了，但是时候挖根源了。并附上了一篇名为《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》的截图佐证黑公关文。

虽然腾讯方面未明说幕后黑公关就是今日头条，但双方的对立关系已是不言而明的事实。随后，字节跳动高级公关总监杨继斌在其朋友圈喊话张军，“你们项庄之意，溢于言表；我瓜田李下，总要自辩几句。”杨继斌在朋友圈表示，我反复审查我的言论，自信无触犯法律、道德之处。所以你们一边说遭遇黑公关，进行暗示，后面又有跟帖直指头条，一边捂着我们的嘴不让我们自辩。不合适吧。

腾讯：黑公关成毒霾 已向公安机关正式报案

6月25日，腾讯官方称就遭遇“黑公关”事件正式报案，已掌握的一些线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

声明称，“黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒霾”，让不少公司深受其害。在近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。

随后，腾讯再发微博称，多名“黑公关”涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。

今日头条发布声明，遭遇大规模、有组织黑公关，已向公安机关报案。

今日头条表示，2018年4月3日至6月14日的73天里，以微信公众号平台为主要发布渠道，出现了超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章。今日头条追踪调查了部分发布渠道，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人。

字节跳动将初步调查结果，及所获部分证据：

一，我们获得的直接书面证据证明，这是组织化、规模化利用社交平台操纵舆论，中伤商业竞争对手的行为。多篇黑稿标题高度一致，个别文章在短时间覆盖到微信平台1000多个微信公众号。

二，发布账号多为更新频率很少或者内容质量极低、无影响力的小号，且无途径直接沟通、举报。

三，调查发现，黑公关已经有成熟的操作链条：需求方通过签署公关公司，把自己造谣、污蔑的需求，提供给公关公司；公关公司寻找自媒体人撰写黑稿，刊发在微信公众号平台上，获得传播；自媒体人从公关公司获取高额报酬。

四，我们的证据链，包括公关公司和传谣者之间的微信聊天记录，以及与此对应的往来财务记录。

五，我们正式向社会各界悬赏征集包括但不限于往来邮件、微信截图、商业合同在内的黑公关线索。有效证据，一经核实，我们将依据线索的价值，提供5000元到500万元不等的奖励。