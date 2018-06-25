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马云：区块链不是金矿 已为它找到正确的发展途径

马云：区块链不是金矿 已为它找到正确的发展途径
2018年06月25日 16:47 新浪科技
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　　马云赴港见证！全球首个区块链跨境汇款服务上线

　　井贤栋：蚂蚁区块链不做空气币以及伤害用户隐私行为

　　新浪科技讯 6月25日下午消息，今日港版支付宝AlipayHK上线全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务。发布会现场，在港工作的菲律宾人格蕾丝（Grace）完成了第一笔汇款，耗时仅3秒。

　　发布会现场，马云回忆起这个项目的缘起，当时支付宝刚刚成立，他收到一位菲律宾朋友的求助，问他有没有办法让他们又快又省钱的把钱汇回家？这不是一件容易的事，马云说，“我很多年一直记着这个事，想各种各样的办法，因为出门在外工作很不容易。我希望有办法帮助这些人解决问题”。

　　马云说，每个人赚的每分钱都不容易，我希望我们这个汇款过程能更加快速、更加便宜，更加方便，更加安全。今天这个世界上还有17亿人没有银行的账户，但是绝大部分的人今天都有移动手机，这是新金融的机会，解决这些问题也就是新金融的担当和责任。今天所有人讲区块链、科技，把互联网当做赚钱的工具、赚钱的概念，我认为这是不正确的。你只有创造价值，为别人创造独特价值，持之以恒，才有可能赚钱。

　　对于区块链，马云称我们的技术人员为区块链找到正确的发展轨道。区块链技术今天必须解决数据的隐私安全问题，必须解决可持续发展问题，必须解决绿色问题，必须解决普惠问题。区块链不可能也不应该用来一夜暴富，区块链必须解决社会问题。

　　今天的区块链技术不应该变成概念、变成赚钱的概念，区块链技术对人类社会未来的影响之大超越大家的想象，我们必须专注区块链，希望我们的区块链为社会、为金融、为数据安全解决所有问题。

　　区块链不是一个金矿，而是数据时代解决问题、解决隐私问题、安全问题、信用问题的一种解决方案。我们坚信，改变世界的不是技术，而是技术背后的理想、技术背后的使命、技术背后必须要为人类解决问题。

　　此外，马云还表示传统金融机构和互联网是可以一起联手改变金融的未来，用技术让这个世界变得更加普惠，更加持续发展，更加快乐。

　　以下是马云演讲全文：

　　各位朋友，菲律宾的朋友，香港的朋友，大家好！

　　今天我坐在下面还是很感动，我也很兴奋，同时也很感恩。因为这可能是我在公司过去半年最关心的项目，过去半年内我至少问过Eric（井贤栋，蚂蚁金服董事长） 10次，我说什么时候这件事情能在香港上线，我一定专门参加。我现在已经很少参加公司的产品发布会了，但我觉得今天不是一个产品的发布会，而是一个理想，一个愿景，今天我来到这里不是代表阿里巴巴，也不代表蚂蚁，我想代表所有出门在外，在外地工作的所有工作人员，感谢大家来见证这个活动。

　　这个项目起源于很多年前的一个承诺，当时支付宝刚刚出来的时候，有朋友是菲律宾人，他问我，Jack，什么时候我们可以在菲律宾用Alipay？也有菲律宾朋友问我，什么时候可以用Alipay把钱汇回家？我很多年一直记着这个事，想各种各样的办法，那时候Alipay还没有成熟，我没有想到跨境汇款银行会收很多汇率，我觉得太贵了。怎么会收这么多钱？因为出门在外工作很不容易。我希望有办法帮助这些人解决。

　　前几年我们准备并购美国公司Moneygram，我们希望用互联网的技术改变跨境汇款的状况。但是很遗憾，我们没有机会和Moneygram合作。然后我和井贤栋说，我们自己来做，而且必须用最先进的技术，必须带着帮助别人成功的思想做这件事，所以有人讲Moneygram没有买到是不是很生气？我不生气，也不遗憾，Moneygram会更遗憾。因为我们的目的是让更多的人享受普惠的金融服务、享受金融的支持。我今天特别高兴，能够见证这个了不起的时刻。从香港开始，我们将会把汇款的服务用区块链的技术来改善，让全世界各地小企业、每个家庭、每个人汇款，用最低的成本、最快的速度、最方便的方式方法，最最有效的方法，能够让每个人获得普惠的金融服务。

　　我成立阿里巴巴支付宝的时候，我和阿里巴巴的同事有过一个要求。我记得我第一次出国，1985年，我有机会到澳大利亚去，那时候汇率非常糟糕，我们家凑了很多人民币到银行换美元，100美元换了6个小时，坐在银行门口等着，非常之复杂。后来我发现中国每个银行门口排长长的队，如果你是比较重要的嘉宾，可能得到VIP服务，你在VIP室里喝茶，帮你安排好。如果你不是VIP，没有人关心你，尽管很客气，照样排队。

　　我跟支付宝的同事讲，我希望支付宝做到的第一个要求：让每个使用支付宝的人的享受的服务和银行董事长的待遇是一样的。每个人在汇款、收款、存款这个金融服务面前享受同样的待遇。前面5年我盯得最严，希望Alipay做最好的服务，哪怕你有1分钱也可以汇款。那时候我们希望做到的是1分钱可以汇100个银行。那是我们的出发点，我觉得每个人都应该有权利享受平等的金融的服务。

　　金融科技，在欧美叫FinTech，FinTech是让银行金融机构越来越强大，而我们提倡Techfin，是让每个用户、每个消费者越来越强大，他们可以获得他们需要的服务。我觉得两头共同努力，没有过去银行、金融机构的努力，我相信世界经济不会发展那么好。如果我们依然用昨天的金融机构的方式方法，世界也不会更好。所以，我今天想在这儿特别感谢香港财政司，感谢菲律宾的财政部，感谢香港金管局，菲律宾央行，长江和记，AlipayHK ，GCash，渣打银行。

　　我相信在座所有合作者今天没有钱好赚，因为它太小了，但是付出的更多。我感受到的是我们所有的合作伙伴和阿里、支付宝、蚂蚁金服一起，在拥抱着一种变化，在拥抱一种未来。用技术帮助更多需要的人，我是真心的感谢这些。我觉得改变才是生存，所有的金融机构拒绝技术是没有未来的。拒绝技术、拒绝变化、拒绝inclusive，就是拒绝自己的未来。

　　当我听到香港有20万菲律宾务工者，每个人赚的每分钱都不容易，我希望我们这个过程能更加快速、更加便宜，更加方便，更加安全。今天这个世界上还有17亿人没有银行的账户，但是绝大部分的人今天都有移动手机，这是新金融的机会，解决这些问题也就是新金融的担当和责任。今天所有人讲区块链、科技，把互联网当做赚钱的工具、赚钱的概念，我认为这是不正确的。你只有创造价值，为别人创造独特价值，持之以恒，才有可能赚钱。

　　传统金融在过去服务了20%的人，赚了80%的利润，而现代金融未来必须服务80%的客户，赚20%的利润。我一直相信，看一个技术的创新不是看它能够带来多少利润、多少收入或者多大规模的应用，而是看它给多少人解决多大的问题、多大的困难。一个企业赚钱多少和这个企业为社会解决的问题多大是有关系的。你为这个社会解决的问题越大，你将来赚得钱越多。我特别骄傲的是，我们的技术人员为区块链找到正确的发展轨道。区块链技术今天必须解决数据的隐私安全问题，必须解决可持续发展问题，必须解决绿色问题，必须解决普惠问题。区块链不可能也不应该用来一夜暴富，区块链必须解决社会问题。

　　我以前说，区块链技术本身不是泡沫，但比特币有可能是泡沫，我讲过一个笑话，阿里有一个工程师员工找对象，在网上写了推荐语，我想找个女朋友，我的工作是工程师。结果一个多月没有人点开看看，但是他改了个名字，我是做区块链技术的。结果很多姑娘找他。今天的区块链技术不应该变成概念、变成赚钱的概念，区块链技术对人类社会未来的影响之大超越大家的想象，我们必须专注区块链，希望我们的区块链为社会、为金融、为数据安全解决所有问题。

　　蚂蚁金服目前是全世界申请区块链专利技术最多的公司，但是蚂蚁金服连1块钱的比特币都没有，因为我们相信区块链技术和金钱没有多大的关系。区块链不是一个金矿，而是数据时代解决问题、解决隐私问题、安全问题、信用问题的一种解决方案。我们坚信，改变世界的不是技术，而是技术背后的理想、技术背后的使命、技术背后必须要为人类解决问题。

　　今天我们很高兴来到这儿，今天只是解决20万，但是我听说有1200万菲律宾人在全世界工作，我们更看到在北美，像拉美的海地很多国家、很多人都要给家里汇款。我们相信今天只是一个伟大时刻的开始，我也想今天证明一点，传统金融机构和互联网是可以一起联手改变金融的未来，用技术让这个世界变得更加普惠，更加持续发展，更加快乐。

　　我刚才看了那一幕很感动，希望把这种技术让每个家庭、每个世界充满感动。再次感谢各位的大力支持。感谢香港、感谢菲律宾，感谢所有为这个伟大创举、伟大创新所做出努力的每个人，谢谢大家的信任，我们一起完善它。谢谢！

马云区块链金矿
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