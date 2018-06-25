国家广播电视总局局长聂辰席会见阿里巴巴马云一行

来源：国家广播电视总局

聂辰席同志6月22日会见阿里巴巴集团董事局主席马云一行，张宏森同志出席。聂辰席对马云一行的到来表示欢迎。他指出，阿里巴巴是互联网领域的领军企业，近年来在云计算、大数据、人工智能等方面积极探索，取得了显著成效。聂辰席强调，网络信息技术和互联网的迅猛发展，给广播电视领域带来深刻变革和严峻挑战，希望双方聚焦高质量发展，拥抱新技术，创造新动能，推动新时代广播电视持续健康发展。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实意识形态工作责任制，维护国家意识形态和文化安全。二是切实履行社会责任，坚持把社会效益放在首位，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大主流舆论阵地。三是立足各自优势，在智慧广电等领域加强合作，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

马云感谢总局对阿里巴巴发展给予的支持和帮助。他表示，将发挥自身优势，与总局共同推动广播电视高质量发展，更好地为党和国家工作大局服务。

办公厅、网络司、科技司和国网公司主要负责同志参加了会谈活动。