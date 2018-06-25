井贤栋：蚂蚁区块链不做空气币以及伤害用户隐私行为

蚂蚁金服董事长井贤栋

新浪科技讯 6月25日下午消息，今天全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务在香港上线。港版支付宝AlipayHK的用户可以通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款。阿里巴巴董事局主席马云及蚂蚁金服董事长井贤栋出席发布会。

在发布会现场，马云称，这源于多年前收到的一个来自菲律宾的求助：“我们什么时候可以用支付宝把钱汇回家？现在汇款太贵。”他说，过去一年他至少问了蚂蚁金服董事长井贤栋十次什么时候能够解决这个问题“今天我特别高兴能见证这个了不起的时刻。”

“区块链”堪称过去一年互联网行业最热的技术，但不少人由此想到的是“发币”、“一夜暴富”、 “割韭菜”……井贤栋曾表示，这些泡沫将会破灭，区块链的真实价值会开始显现：创造多方信任机制，解决数据、物、资产、合约和人的可信问题，促进跨机构、跨个体的高效协作。

在现场，井贤栋首次提出蚂蚁区块链有“三做三不做”：要解决有社会价值的实际问题；要不断攻克区块链通向大规模实际应用的技术障碍；要与合作伙伴一起共建开放的区块链生态。不做“空气币”；不做违反法律法规的技术应用；不做任何伤害用户数据安全和隐私的行为。

而跨境汇款的痛点正是有社会价值的实际问题。因为涉及多个参与方，传统的串联模式需要汇款信息一步一步传递确认，耗时耗力，但区块链通过分布式共享账本与智能合约将其升级为并行，实现了交易信息的实时共享，节省了大量的传递时间和对账结算成本，使得实时到账、低成本、汇率优成为可能。

此外，因为区块链具有账本不可篡改和智能合约等技术特点，使得跨境汇款的各参与方有了实时、可信的信息验证渠道，汇款有迹可循，更加安全。同时，因为在联盟链采用隐私保护模型，用户的信息能得到更全面的保障。区块链技术还能降低风险，使跨境汇款能实现更透明的监管和更高效的风控。香港和菲律宾的监管机构可以对个人跨境汇款链路进行实时、全程监测，提高时效性和有效性。

井贤栋归纳，蚂蚁金服的技术价值观可以用“暖科技”字来概括，通过技术让金融变得更普惠、透明、简单、安全、可信，用金融的善意去真正温暖每一个普通大众、每一个小微企业。

以下为井贤栋演讲全文：

尊敬的各位来宾，媒体朋友，大家下午好！今天我们在普惠金融领域又有了新的突破，很高兴邀请到各位来宾共同见证这个创新的正式上线。

我们这个技术发展，意味着香港alipayhk 所有钱包用户向菲律宾Gcash用户进行跨境汇款和本地转帐一样实时到账，省钱、省事，为香港钱包的用户带来巨大的便捷，尤其是造福在港工作和生活的菲律宾人和他们的家人以及更多的普通用户。

今天大屏上写着的“天涯若比邻 千里共婵娟”来自于中国古代诗歌，我们希望技术被每个普通人看得见、摸得着、用得上，因为金融科技创新的力量，纵使相隔天下，也可以实现资金安全、高效地在每个有需要的普通大众间流通，把金融背后的善意和温暖传递给彼此，给普通大众带来平等发展的机遇。婵娟指明月，皎洁美好的明月人人向往，蚂蚁和支付宝希望通过区块链技术将信任和美好带给每个人。未来，我们希望将这项技术应用推广到更多不同国家和地区的钱包和合作伙伴，实现基于区块链技术的全球汇款的实时通达，把普惠金融的服务带给更多、更广的用户。

蚁金服的使命是给世界带来更多平等发展机会，而技术创新是实现这一使命的保障，使我们不偏离我们的初心，过去14年，蚂蚁金服、支付宝始终专注于服务小微企业和普通大众，帮助他们解决问题，用技术来推动普惠金融的发展，蚂蚁金服的技术价值观可以用暖科技来概括，我们致力于让科技变得更加简单、可信、安全，用金融的善意温暖每个普通大众、每个小微企业，我们相信改变世界的不仅是技术本身，而且是技术背后的使命、梦想和价值观。

在区块链领域，我们坚持蚂蚁这一技术价值观，我们有三个做、三个不做，三个做的，一是用区块链技术解决实际问题，让商业变得更加透明和高效。二是攻克区块链通向大规模实际应用的技术挑战，三是与合作伙伴一起共建开放的区块链生态。三个不做，不做任何没有价值的空气币，不做任何违反法律法规的技术应用，不做任何伤害用户数据安全和隐私的行为。

我想所有数据、技术的快速发展，如何使用技术是每家企业必须面对的挑战和问题。我们认为发展过程中要有社会责任感、要有担当，用技术为善，而不是用技术为所欲为，侵害公众和社会的厉利益。

今天我们共同见证技术创新来推动全球普惠金融发展的新的里程碑，我想衷心感谢香港经管局、菲律宾央行、中国人民银行等中国内地的各个监管部门，感谢你们对金融科技创新的支持。没有你们的信任，这一切都不可能发生。感谢你们对全球普惠金融的推动。也感谢合作伙伴渣打银行，长江和记实业集团，AlipayHK、GCash等的全情参与投入，

感谢我们大家有共同的愿景，并且为此愿景而不懈努力。团队的每个日日夜夜的努力，今天我相信用户脸上的微笑是对我们努力的最大回报和肯定，也是一种激励。未来希望有更多的伙伴加入我们，一起共建开放的区块链生态，把普惠金融带给世界上的每个角落，带给每个普通大众和小微企业。

谢谢大家！