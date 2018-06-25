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知乎：“慢公司”加速 能否让用户依旧付费仍需探索

知乎：“慢公司”加速 能否让用户依旧付费仍需探索
2018年06月25日 15:08 中国企业家
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知乎创始人兼CEO周源。摄影：邓攀知乎创始人兼CEO周源。摄影：邓攀

　　原标题：知乎：“慢公司”加速

　　文 | 《中国企业家》记者  陈贝蕾

　　编辑 | 尹一杰 

　　几年前，知乎社区将近10万个回答时，同事问知乎创始人兼CEO周源：“你知道有本书叫《10万个为什么》吗？我们是不是快干到头了？”

　　周源不知怎么回答。

　　那时的他不曾料到，今年5月19日晚，知乎年度品牌盛典“第五届盐Club新知青年大会”的最后环节上，自己竟与著名演员、知乎000号员工张译一起，共同揭晓了一个悬念：知乎第一亿个回答花落谁家。

　　最终，第一亿个回答由用户罗炜梁完成，它的问题是“健身领域有哪些伪科学、错误的常识？”

　　这意味着一个新的开始。

　　截至目前，知乎已拥有1.6亿注册用户，从服务一部分人，到成为普惠内容平台。

　　除了内容创作的活跃，问答、专栏、文章、想法等一些创新内容产品，也成了知乎社区的重要部分。

　　越来越多不同领域的名人，包括歌手罗大佑、国际钢琴大师郎朗、导演王小帅、贾樟柯、演员周冬雨、表演艺术家陈佩斯、美食家蔡澜等，都以不同形式活跃在知乎平台，此外，知乎的机构用户数，也已经达到14000家。

　　“慢公司”的“快探索”

　　2007年，iPhone发布，周源和几个朋友做了一家名为apple4.us的网站。

　　顾名思义，这是一群对苹果感兴趣的人。他们在同一个邮件组里，背景各不相同，每个人都可以提出关于苹果的各种问题，由其他人来回答。当所有人的回答聚合在一起时，就形成了一个内容社区。

　　“当时大家都在工作，没有实质性的下文，但它有点像一颗种子，就种在我心里了。”周源说。

　　2010年8月，周源从西藏回来，与apple4.us发起人张亮吃饭。那天的饭局上，两人便一拍即合，做出了创建知乎的决定。

　　“我们相信一点，在垃圾泛滥的互联网信息海洋中，真正有价值的信息是绝对的稀缺品。知乎提供了一个产生、分享和传播知识的工具，我们鼓励每个人都来分享知识，将每个人的知识都聚集起来，并为人人所用。”

　　2010年10月，周源致知乎团队的这封全体信，第一次为知乎做出了方向上的定位。

　　早期，知乎的节奏较慢，周源说，这是他们主动选择的结果。“在我们开放之前，选择迅速开放的公司其实都死了，包括很多大公司。”

　　为了更好地构建社区氛围和机制，周源认为，“慢下来”是必需的一步。

　　由于知乎的产品形态偏重于积累型，内容沉淀较多，而非必须具备时效性，因此，知乎的一些热门内容可能会在三年前产生，而到今天，它们依然能对用户产生帮助。

　　在周源的认知里，这是一个与时间做朋友的赛道。

　　然而，最初“慢下来”的做法，让知乎在一段时间内饱受变现难的责难。

　　转折点始于2016年，知乎首先推出测试性产品“值乎”，随后原生广告也开始上线；5月，发布知识付费产品“知乎Live”；9月，发布“知乎书店”，连接电子书发售和社区讨论。

　　其中，上线38天就创造了近80万元门票收入的知乎Live，给知乎吃了一颗“定心丸”。

　　2017年，知乎进入全面商业化阶段，在广告上的投入力度不断加大。如今，知乎已经拥有原生文章广告、展示广告、原生问答广告（包括品牌提问、亲自答、Live特别现场）等产品，线下则以盐Club、盐沙龙为依托，并将上线新的曝光类硬广产品“品牌专区”。

　　知乎营销总经理李嗣在接受《深网》采访时提到，从内容共建、活动合作和品牌代言三个维度来看，知乎平台上的高价值用户，即“优秀回答者”们具有更多商业价值。

　　周源认为，今天的互联网竞争就是二战，“互联网竞争非常激烈，没有太多边界，二战中，环太平洋地区全在打，你不能说自己不是参战国。所以，快速构建竞争力、产品力、创新力是非常重要的，在这个层面上，我们是要走得更快的公司。”

　　普惠型知识平台

　　知乎最初定位中的“知识”二字，正在变成所有“具备价值的信息”。

　　过去八年，知乎经历了三个阶段，1.0封闭期，由互联网驱动；2.0开放初期，延展至互联网周边领域知识；3.0开放期，逐渐覆盖至各类专业领域知识。

　　“知乎发展是从1.0封闭的社区，通过开放、知乎品牌化，逐步走向普惠的内容品牌。今天，知乎要服务的用户，要解决的需求，是一个普惠的需求。”周源曾这样总结。

　　艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示，2017年，中国知识付费产业规模约为49.1亿元，同比增长近三倍。未来三年，知识付费产业规模将保持较高成长性持续扩张，预计到2020年，该产业规模将达到235亿元。

　　据此，今年6月6日，知乎战略升级，正式宣布将“知识市场”业务升级为“知乎大学”。升级后的“知乎大学”将由“课”+“书”+“训练营”共同组成产品体系，为大众消费者提供涵盖通识知识、专业知识和兴趣爱好等维度的综合知识服务。

　　“知乎大学”的知识服务矩阵由“课程体系”、“书的体系”和“训练营”共同组成，课程体系包含Live小讲和私家课，实现从音频到视频，从小体量到大体量、从短时分享到长期体系化的覆盖；“书的体系”包含“知乎书店”的电子书、有声书及近期上线的“知乎·读书会”；训练营则更加深度，为用户提供轻型培训服务。

　　同时，知乎宣布正式推出涵盖所有付费产品的“超级会员”和“读书会会员”，知乎大学已经覆盖音频、视频、图文等所有媒介形态。

　　目前，知乎已经拥有15000个知识服务产品，5000名生产者，600万知乎付费用户人次。每天大约100万人次使用知乎大学，汇集国博讲解员河森堡、心理学博士“动机在杭州”、生活方式红人“葛巾”、HR从业者“小红拖拉机”等知乎各领域优秀回答者，也拥有作家马家辉、社会学家李银河、时事评论家老梁、著名主持人方宏进等专家名人的知识服务产品。

　　截至2017年12月，知乎Live已成功举办7000场，总参与人次近500万，讲者人数近3000人，复购率42%。知乎的电子书下载量破5000万，知乎的出版业务为作者带来的总收益超600万元。

　　从“知识市场”业务升级为“知乎大学”，意味着进入知识付费两年的知乎正在扩大知识辐射面，希望满足更多个体的知识内容需求。

　　过去两年中，在得到、喜马拉雅FM、豆瓣等纷纷入局知识付费的情况下，知乎小范围试水，但保持了自己的独有特色，成为知识付费行业中不容忽视的一极。

　　不过，业内人士称，知识付费销量较高的产品，目前更多是功能化、大众化内容，知乎要守住自身价值观和个性人群、精英化特性，对知识付费内容有着更高的要求。且在知识付费行业早期阶段，能否守住用户付费规模，还需要社区特征与付费内容定位的进一步契合。

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