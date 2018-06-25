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脸书对年轻人吸引力下降 被称为“老年人社交网站”

脸书对年轻人吸引力下降 被称为“老年人社交网站”
2018年06月25日 15:10 环球网
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　　美调查：脸书对年轻人吸引力下降 被称为“老年人社交网站”

　　【环球网报道 记者 王战涛】据法新社6月24日报道，美国调查机构近日公布的一项研究结果显示，脸书正逐渐失去对美国年轻用户的吸引力，成为高龄化社交网站。比起脸书，年轻人如今更爱用照片分享网站Instagram和Snapchat。

　　根据美国皮尤研究中心的调查，年龄介于13岁至17岁的美国青少年中，有51%使用脸书，72%的人使用Instagram，69%的人使用Snapchat。调查还指出，使用YouTube的青少年比例高达85%。

　　皮尤研究中心2014年至201515年的调查曾显示，有71%青少年使用脸书，领先其他社交网站。皮尤研究人员莫妮卡•安德森（Monica Anderson）对此解释称，“对青少年而言，社交媒体环境与3年前相比已大不相同”，如今的年轻人已经不再习惯“以一个平台为中心”。

　　根据弗雷斯特研究公司的最新调查，34%的美国年轻人认为脸书是“老人和爸妈在用的网站”。

　　报道称，全球知名市场调查公司eMarketer所做的另一份报告也得出类似结论。该公司估计脸书2018年将失去大约200万名24岁以下的美国用户。

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