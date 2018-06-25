美团滴滴跨界烧钱偃旗息鼓 行业竞争趋向多元

作者：师元元

美团和滴滴与去年展开跨界厮杀，前者首先发难上线打车业务，后者依样画葫芦推出外卖。可惜，还不到一年时间，两大巨头的跨界竞争就进入了僵持阶段，大家苦等的补贴只覆盖为数不多的几个城市。截至目前，美团打车只是上线了上海和南京两个城市，滴滴外卖也只是在无锡、南京、泰州、成都运营。

两大巨头为何如此默契地选择偃旗息鼓？曾万试万灵的烧钱补贴真的要退出历史舞台了吗？

两大巨头结束烧钱模式

中国特有的烧钱模式曾一度被认为是全球创新经济发展的独特一景，而美团和滴滴则是其中的佼佼者。在团购、外卖、出行这个赛道上，凭借烧钱的效率，美团和滴滴一路狂奔熬死了不少对手，其中不乏背靠BAT有钱、有流量的重量级选手。

去年，美团和滴滴爆发跨界竞争时，大家眼中的未来景象是两大巨头席卷全国的疯狂撒钱。几个月过去了，结果多少让人有些失望。

犹记得去年年末，美团一出手就把北京、上海、杭州、厦门、成都、福州和温州等列为第一批扩张城市的名单。然而，至今，美团只在上海和南京推出打车业务之后，就停滞了发展步伐。近日，美团点评高级副总裁王慧文表示，明确表示“美团打车近期肯定不去其他城市了。”

原本计划在2018年底之前开百座城市，将外卖业务覆盖全国的滴滴外卖，也迎来大调整。据悉，滴滴外卖“年底开百城”计划被搁浅，开城数量降至了九城。

用户体验不佳，烧钱模式不灵了

事实上，美团和滴滴的跨界竞争放缓原因并不是打不起补贴战。去年10月，美团刚完成新一轮40亿美元的融资，滴滴也在12月完成一轮超40亿美元的股权融资。在没有大的并购，且核心业务造血稳定的情况下，两巨头开启几个季度的全面消耗战还是没什么问题的。所以说，双方不是不烧钱，而是发现烧钱不灵了。

用美团王慧文的话说“跟奖励（补贴）相比，美团目前更注重的或许是产品体验的打磨，以及内部业务的协同。”至于美团打车何时重新加速，王慧文并没有回应。

另一边，滴滴外卖的节奏放缓，也不是因为补贴流血过多，而是前期积累不够，造成外卖服务不佳。从上线以来，滴滴外卖一直受“品牌商户不足”、“服务体系不善”、“骑手交通违章”等问题困扰。缓一缓扩张节奏，恐怕也是为了“打磨”产品体验。

红利结束，多元化竞争才是硬道理

烧钱兴起于PC时代的团购，大规模化出现却是移动互联网发展最快的几年。我们熟知的支付宝和微信支付的红包大战，滴滴快的的打车大战，美团饿了么百度外卖的补贴大战等等都在这一时期发生。然而随着移动互联网用户红利的结束，烧钱模式似乎也迎来了终点。

据“互联网女皇”上月发布的《2018年的互联网趋势报告》显示，2017年中国移动互联网用户数达到7.53亿，同比增长8%。从2009年智能手机爆发之后，移动互联网用户增速就持续下滑，随着用户达到7.53亿，移动互联网用户红利已经见底。

为何用户红利结束，烧钱模式就会退出历史舞台？主要基于以下三个原因：

其一，用户红利结束，烧钱模式效益被腰斩。用户红利的结束使得烧钱拉新的功能丧失，单纯的挖墙竞争对手的用户投资收益比大大缩减。其二，用户习惯下，钱并非万能。烧钱补贴虽然看似百试不爽，如果放在行业发展初期是有效的，因为各个产品都是摸着石头过河，用户们忠诚度尚未养成，烧钱很容易把用户拉到自己的平台。然而，一旦用户对某产品产生使用习惯甚至依赖，再想小成本的挖墙脚将很艰难，若大投入又得不偿失。其三，人均收入增高，价格因素影响力衰减。人均支配收入的增长，价格因素随着大环境变化而衰减，服务价值也成为消费选择重要的参考指标之一。即使靠补贴拉来用户，竞争对手只要把服务做好，仍然不能阻止用户流失。

正是因为这三方面原因，国内创业竞争将进入一个新的时代，虽然补贴烧钱依然是快速圈地的不二法宝，但决定企业竞争最终胜利的天平将进入多元化。

从美团打车、滴滴外卖的当下困境可以看出，只是靠烧钱抢用户的作用已经大幅度下滑，把服务做好才是跨界竞争的决胜的真正砝码，认识到这一层的双方开始沉下心来打磨产品，不正是最好的佐证。要知道，商业上唯一不变得就是变化本身，烧钱时代已经结束了，你准备好了吗？

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系知名IT评论员）