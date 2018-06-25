网贷备案延期之下 投资者如何“避雷”？

盈利能力强的平台，是投资人的更优选择。

来源：界面新闻

作者：张艺

6月30日网贷行业备案大限将至，备案延期已成行业共识。

近期，网贷行业多平台陆续爆雷，如今备案再遥遥无期，投资者如何才能选到相对靠谱的平台，以尽可能“避雷”。

在网贷之家举办“网贷神州行”活动上，行业从业人员认为，网贷行业仍是中产阶段合适的投资方式，而盈利能力强的平台，则是投资人的更优选择。

“最近很多投资人很迷茫，到底P2P还能不能投，很多人处于观望状态”，不过，盈灿咨询总经理马骏认为，网贷对于中产阶级来说仍是合适的投资方式。

近期很多平台爆雷，马骏将其原因归纳为“P2P三杀”——资金端、资产端和平台都遇到一定的困难。

资产端方面，以前看起来很优质的资产，现在很难做，同时去杠杆已经影响到P2P行业的整个资产情况。

资金端方面，则主要表现为备案延期致使很多投资人迷茫不敢投，近期集中爆雷也让投资人信心受损。

平台方面，去年因为准备备案，耗费大量的合规成本，如今备案延期，很多平台都迷茫。

那如何选择合适的平台呢，马骏表示，首先，看股东背景；其次，看投资人的结构是否多元化；第三，选择相对靠前稳健的大平台及盈利能力强的平台。

对盈利能力这一点，网贷之家CEO汤迪涛认为，盈利是当前关注平台的关键指标。

为何当下关注网贷平台是否盈利如此重要？汤迪涛表示，目前网贷平台信息披露更完善，能盈利说明它自身能够良性发展、能够自我造血，平台自身的管理经验和金融风险控制能力也会得到很好的验证。“平台说做大数据风控，资产端有独特优势等，这些都应当在盈利上有所反映。”

那么，投资者如何获得网贷平台的盈利数据。

汤迪涛介绍了四个获取渠道：一是中国互联网金融协会的信息披露系统；二是上市公司年报；三是各平台在平台官网信披专区做的信息披露；四是通过第三方平台的报道和梳理。

汤迪涛还表示，只是看平台是否盈利还远不够。要更深入地去观察盈利数据的可信度，追踪盈利数据是否异常，还要注意平台的营收和利润之间的关系是否符合常规逻辑。“对于一直亏损，且亏损幅度不断加大的平台要小心。”

除了盈利指标，汤迪涛还提醒投资人不要根据单个指标选择平台，“没有单一的指标能绝对保证一个平台的安全，不管是上市控股还是别的背景，都不能代表绝对安全。还要从其他角度去观察、选择平台。”

汤迪涛表示，平台管理团队的稳定性、在互联网与金融领域的经验、团队应变和运营能力、还有平台的业务模式、舆情等，都是投资人在选择网贷平台时可以参考的指标。

作为网贷从业者，合众e贷副总裁兼首席市场官黄芳也提出要结合基础资料和升级资料来判断平台的合规性。

基础资料包括：平台官方的信息披露、银行存管、ICP备案、三级等保等。

升级资料包括：会计师事务所出具的审计报告，财务审计报告，律所出具的法律意见书等。

除以上硬性指标，黄芳也提醒投资人需关注平台背景、平台体量、资产类别、风控水平、投资人服务、收益是否合理、自有资产还是外部资产。黄芳特别提到，风控水平对于投资者很难抓取的，但却很重要。“我们可以重点关注两块：一是整个风控团队的水平，二是目前的坏账率。”