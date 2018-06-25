腾讯头条双双出手 向公安机关报案追剿“黑公关”

双方同时向公安机关正式报案，向“黑公关”宣战。

来源：界面新闻

作者：彭新

腾讯和头条都决定不忍了。

6月25日上午，腾讯官方发布公告称，“黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒霾”，让不少公司深受其害。腾讯已就近期掌握的一些线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

随后，就2018年4月3日至6月14日，以微信公众号平台为主要发布渠道的超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章，字节跳动发布公告称，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人，已就此向公安机关报案。

两家公司同时就黑公关发声，与两者近期遭遇的“黑公关”一事有关。

6月20日，马化腾发朋友圈称“若不是这个纰漏，很多人没有意识到‘黑公关’是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。”他还配上了三张图片。

马化腾所说的纰漏，是指朋友圈配图中所显示的一篇题目为《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》的文章，这篇文章的疑点，在马化腾的朋友圈截图里被圈红了出来。其中存在一段这样的内容：“这一段去掉吧。因为王锋的确说的是很有道理的......不然会让文章变成为黑而黑”。

对此，腾讯公关总监张军也在微博发表了相同的图片，并称“奉劝某些同行，做黑稿麻烦敬业点。”腾讯还在其官方微博上表示，多名“黑公关”涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。

由于事件发生时，两家公司正就短视频领域展开激烈竞争，双方高管多次隔空对话，令人展开联想。6月21日，字节跳动公关杨继斌在朋友圈回应张军，称自己瓜田李下，总要自辩几句。

对于字节跳动所涉及“黑公关”一事，字节跳动声明中展示的内容更为具体，包括初步获得的部分证据，其中显示：

直接书面证据证明，这是组织化、规模化利用社交平台操纵舆论，中伤商业竞争对手的行为。多篇黑稿标题高度一致，个别文章在短时间覆盖到微信平台1000多个微信公众号。

发布账号多为更新频率很少或者内容质量极低、无影响力的小号，且无途径直接沟通、举报。

黑公关已经有成熟的操作链条：需求方通过签署公关公司，把自己造谣、污蔑的需求，提供给公关公司;公关公司寻找自媒体人撰写黑稿，刊发在微信公众号平台上，获得传播;自媒体人从公关公司获取高额报酬。

字节跳动方面公布了部分相关公司与自媒体之间的聊天记录及财务转账记录。

对此，字节跳动方面表示，正式向社会各界悬赏征集“黑公关”线索，并公布了举报邮箱，表示证据有效一经核实，将提供5000元到500万元不等的奖励。

6月以来，腾讯与字节跳动双方对抗日益激烈，火药味渐浓。6月1日，腾讯公司以涉嫌不正当竞争行为、严重影响公司形象等原因起诉今日头条系的字节跳动、北京微播视界科技有限公司（下称：微播视界），索赔1元，要求两家公司在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉，并宣布暂停与这两家公司合作。

6月2日，今日头条公开了旗下北京字节跳动科技有限公司（下称：字节跳动）和运城阳光文化传媒有限公司（下称：运城阳光，西瓜视频运营方）两家公司对深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称：腾讯计算机）的两起反诉，两案件合计赔偿经济损失9000万元。