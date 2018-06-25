新浪科技> 互联网> 腾讯与今日头条开战:互相起诉专题 > 正文

腾讯:多名黑公关已被警方刑拘 奉劝其他尽快投案自首

腾讯:多名黑公关已被警方刑拘 奉劝其他尽快投案自首
2018年06月25日 14:00 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关新闻：

　　腾讯公司：黑公关成毒霾 已向公安机关正式报案

　　新浪科技讯 6月25日下午消息，腾讯在其官方微博称，多名“黑公关”涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。此外，腾讯还奉劝那些践踏法律红线者，尽快投案自首。

　　而在今天上午，腾讯公司官方微博发声明称，腾讯已就近期掌握的一些“黑公关”线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

　　声明称，“黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒霾”，让不少公司深受其害。在近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。

　　此前，6月20日，腾讯公关总监在微博上发文称，某些同行写黑稿连括号里用来沟通的话也没有删除。截图显示，该文章标题为《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》，文章指出，为了网瘾孩子的血债和万千凋落的青春，强烈建议国家启动对游戏利益者的相关法律程序！

　　张军发微博表示，奉劝某些同行，做黑稿麻烦敬业点，起码记得发布前括号里的话删掉。

　　随后，同样在6月20日，腾讯董事会主席马化腾在其朋友圈中发文称，若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。

腾讯警方黑公关
我要反馈
相关专题： 腾讯与今日头条开战:互相起诉
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有