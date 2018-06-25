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传神州优车正筹备登陆A股 官方不予置评

传神州优车正筹备登陆A股 官方不予置评
2018年06月25日 12:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月25日午间消息，针对神州优车正准备登陆A股的传闻，神州优车方面表示不予置评。

　　神州优车6月14日在新三板宣布停牌，根据第一财经报道，神州优车近期正在联系排查三类股东，进行股东穿透工作。有市场人士认为，此举说明神州优车可能在筹备A股IPO。

　　3月30日，证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》（下称《意见》），针对两类企业设置了两个满足条件：一、境外上市、市值在2000亿元以上；二是未上市的、近一年营收在30亿元以上，估值不低于200亿元在沪深交易所上市，不再严格强调盈利指标。

　　根据《意见》，境内注册的试点企业可发行股票，境外注册企业可以发行相当于股票的CDR。一财报道称，神州优车目前最新市值达到452亿元，去年营收98亿元。是新三板唯一一家符合CDR试点企业门槛中，未上市、近一年营收在30亿元以上，估值不低于200亿元要求的企业。

　　有机构人士透露，神州优车或正为登陆A股做准备，公司有望成为创新企业境内发行股票或存托凭证试点（下称“CDR试点”）的境内注册企业IPO首单。

　　不过对于此报道，神州优车方面表示不予置评。

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