58任命彭佳曈为副总裁 负责人力资源事业群及销售

新浪科技讯 6月25日午间消息，58集团今日宣布管理团队决定，任命彭佳曈为58集团副总裁，全面负责人力资源事业群（HRG）经营及销售等管理工作。

在加入58集团之前，彭佳曈任职于北京文化（股票代码：000802）董事及高级副总裁，负责公司的整体运营管理工作。

彭佳曈拥有香港中文大学计量金融专业学士学位，特许金融分析师（CFA）。曾任职于美林证券(Merrill Lynch)、赛富投资基金(SAIF Partners)、IDG资本等国际知名投资银行及私募股权投资机构，并曾在多家公司担任管理职务。

58集团方面称，此次任命彭佳曈为58集团副总裁，负责集团人力资源事业群（HRG）经营及销售等管理工作，旨在加强人力资源事业群的整体经营、销售、推广及服务能力。58集团CEO姚劲波表示：“相信彭佳曈的加入会给人力资源事业群（HRG）注入更多活力、创造更多可能性，期待彭佳曈带领团队获得更大的成功。”

58集团旗下人力资源事业群（HRG）包括58同城招聘、赶集网招聘、中华英才网、招才猫四大招聘平台。每年为3亿人次用户提供就业机会，招聘业务范围覆盖全国500个城市。(张俊)