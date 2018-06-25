美团点评招股书：将采用同股不同权架构 王兴持股11%

简介：美团点评在港交所提交上市申请，将采用同股不同权架构，联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。这也是继小米之后，香港今年第二笔金额达数十亿美元科技初创公司IPO。

6月25日，美团点评在港交所提交上市申请，将采用同股不同权架构，联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。这也是继小米之后，香港今年第二笔金额达数十亿美元科技初创公司IPO。

和小米、美图等公司一样，美团也存在由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”。招股书显示，2015年—2017年，美团亏损情况分别为亏损人民币105亿元、人民币58亿元及人民币190亿元，排除可转换可赎回优先股公允价值变动等调整，则三年经调整亏损额为人民币59亿元、人民币54亿元及人民币29亿元。

招股书披露，美团点评主要收入来源为三个部分：餐饮外卖、到店酒旅和新业务。其中，餐饮外卖收入占比从2015年的4.3%增长至2016年的40.8%，2017年则进一步增长至62%，首次超过到店酒旅的占比。2017年到店酒旅收入占比为32%，新业务及其他占比为6%。

根据艾瑞报告，美团点评到店餐饮按交易金额计的市场份额连续3年保持第一；中国餐饮外卖行业目前的领导者是美团点评，美团点评的市场份额从 2015 年的 31.7%增至截至 2018 年 3 月 31 日三个月的 59.1%。

据披露，美团点评2017年度交易用户数3.1亿人，全年交易金额3570亿元，交易笔数58亿次，截至去年12月月活数为2.89亿元。

招股书显示，美团将设有一套不同投票权架构，根据该架构，公司股本将分为A类股份和B类股份。对于公司股东大会的任何决议，A类股份持有人每股可投10票，B类股份持有人每股可投1票。美团目前总股本约52.2亿股，其中A类股7.36亿股，B类股44.84亿股。

美团创始人兼CEO王兴持有5.73亿股A类股，联合创始人、执行董事兼高级副总裁穆荣均持有1.26亿股A类股，执行董事兼高级副总裁王慧文持有3640万股A类股。截至目前，王兴持股11.4386%，穆荣均持股2.5141%，王慧文持股0.7264%。

腾讯为第一大股东，持股20.1363%。红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。

同时据招股书显示，美团在2018年4月收购以27万美元收购摩拜单车，且摩拜单车自成立以来已产生亏损。因此美团无法保证摩拜或美团的整体业务在未来能获得盈利。

此外，招股书显示，截止2018年4月30日，摩拜在全球200个城市持有超过2.32亿注册用户和620万辆单车。