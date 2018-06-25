今日头条:遭遇大规模有组织黑公关 已向公安机关报案

相关新闻：腾讯公司：黑公关成毒霾 已向公安机关正式报案

新浪科技讯 6月25日上午消息，今日头条发布声明，称遭遇大规模、有组织黑公关，已向公安机关报案。

今日头条表示，2018年4月3日至6月14日的73天里，以微信公众号平台为主要发布渠道，出现了超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章。今日头条追踪调查了部分发布渠道，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人。

今日早些时候，腾讯公司官方微博发声明称，腾讯已就近期掌握的一些“黑公关”线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

声明称，“黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒霾”，让不少公司深受其害。在近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。

以下为今日头条声明全文：

字节跳动就遭遇大规模、有组织黑公关向公安机关报案

不完全统计，2018年4月3日至6月14日的73天里，以微信公众号平台为主要发布渠道，出现了超过12000篇对抖音、今日头条进行造谣、辱骂的自媒体文章。我们追踪调查了部分发布渠道，发现了幕后操控的相关公司及具体执行人。我们已经就此向公安机关报案。

现将我们初步调查结果，及所获部分证据，公布如下：

一，我们获得的直接书面证据证明，这是组织化、规模化利用社交平台操纵舆论，中伤商业竞争对手的行为。多篇黑稿标题高度一致，个别文章在短时间覆盖到微信平台1000多个微信公众号。

二，发布账号多为更新频率很少或者内容质量极低、无影响力的小号，且无途径直接沟通、举报。

三，调查发现，黑公关已经有成熟的操作链条：需求方通过签署公关公司，把自己造谣、污蔑的需求，提供给公关公司；公关公司寻找自媒体人撰写黑稿，刊发在微信公众号平台上，获得传播；自媒体人从公关公司获取高额报酬。

四，我们的证据链，包括公关公司和传谣者之间的微信聊天记录，以及与此对应的往来财务记录。部分列举如下：

1，图一是某自媒体与公关公司的微信聊天记录。名为“北京凯米克罗曼斯科技有限公司”的公关公司，安排该自媒体发布了两篇标题分别为《今日头条黑公关愚弄大众：利益驱使下或将玩火自焚？》、《“今日头条的‘舆论操控力’，瞬间把腾讯黑出翔”的稿件》，通过虚构关键性事实对今日头条恶意中伤。

2，图二是北京动力公关顾问有限公司与上述自媒体的聊天记录。这家公关公司找该自媒体，发布了标题为《腾讯对头条‘拂袖而去’，没有文明的伙伴不值得合作》的稿件。

3，图三是上述北京动力公关顾问有限公司工作人员武某香，通过工商银行与该自媒体就上述文章的财务交易记录。该笔转账的银行附言写道：“头条发布春香结算”。

4，图四是付款人北京动力公关顾问有限公司工作人员武某香，在职场社交平台“脉脉”上的个人页。

五，我们正式向社会各界悬赏征集包括但不限于往来邮件、微信截图、商业合同在内的黑公关线索。有效证据，一经核实，我们将依据线索的价值，提供5000元到500万元不等的奖励。

我们恳请有关部门深入调查，欢迎媒体跟进报道。把真相和清白还给企业，把风清气正的舆论环境还给行业。

我们会把更多的调查结果在随后集结整理，以白皮书的方式，对外披露。

附部分黑公关稿件案例截图：

1，《XX人，你们疯狂日刷夜刷的抖音快手，终于出事了》，相同的内容，只改了地域关键词，投放在多地地方帐号，转载数量多达490+篇。

2，《抖音，请放过孩子》，把其他平台视频当做抖音素材，同时恶意歪曲来自抖音的素材，严重伤害了拍摄视频的孩子父母，转载多达2000+篇。

3，《抖音再见，国家正式发声》，广告投放事故后，微信平台影射国家要关停抖音，同标题稿件数量多达570+篇。