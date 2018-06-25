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最高检：严惩校园贷、套路贷 严治金融内幕交易

最高检：严惩校园贷、套路贷 严治金融内幕交易
2018年06月25日 11:18 中国新闻网
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　　中新网6月25日电 最高人民检察院党组成员、副检察长童建明今日介绍，《最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》要求，严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”；从严惩治金融从业人员搞权钱交易、利益输送、内外勾连的“内鬼”以及进行内幕交易、操纵市场的“金融大鳄”。

最高人民检察院党组成员、副检察长童建明 图片来源：最高人民检察院网站最高人民检察院党组成员、副检察长童建明 图片来源：最高人民检察院网站

　　最高人民检察院今日召开新闻发布会，通报检察机关服务保障“三大攻坚战”的工作情况。

　　童建明称，《最高人民检察院关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》共八条，主要就以下几个方面内容作出了规定：

　　一是强调要加强对办理涉“三大攻坚战”案件的组织领导。要求各级检察院将参与和保障“三大攻坚战”作为当前和今后三年的重点任务，坚持以办案为中心，建立健全专门工作机制，制定切实可行的工作方案，加强对办理涉“三大攻坚战”案件的组织领导。要求各级检察院领导干部带头办理涉“三大攻坚战”的重大复杂案件；各检察业务部门可以设立专业化办案组织和指定专门办案人员，集中优势力量，办理涉“三大攻坚战”的案件。

　　二是明确依法惩治涉“三大攻坚战”犯罪的办案重点和司法政策。要求依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收民间贷款等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为；从严惩治金融从业人员搞权钱交易、利益输送、内外勾连的“内鬼”以及进行内幕交易、操纵市场的“金融大鳄”，筑牢金融安全司法防线。

　　依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪，发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”“蚁贪”等“微腐败”犯罪，以及“村霸”等黑恶势力犯罪及其背后的“保护伞”，确保党和国家精准扶贫的惠民政策落到实处。

　　以零容忍态度坚决打击非法排放、倾倒或者处置有毒有害污染物、非法排放超标污染物等污染环境犯罪，依法严厉惩治群众反映强烈、社会影响恶劣的严重破坏生态环境案事件背后的滥用职权、玩忽职守等职务犯罪，着力保护绿水青山。在刑事司法政策方面，强调要贯彻宽严相济刑事政策，对于认罪认罚、主动退赃挽损、自愿修复生态的涉罪人员，依法区别对待，当宽则宽。

　　三是明确依法履行民事、行政检察和公益诉讼职责，服务保障“三大攻坚战”的途径方法。要求加大金融、扶贫和环保领域公益诉讼案件办理力度，加强刑事检察与民事行政检察工作衔接，注意发现和及时移送相关公益诉讼案件线索。充分运用调查核实措施，查清违法行为、损害后果及其因果关系，依法运用检察建议、支持起诉、提起公益诉讼等方式，有效维护国家利益和社会公共利益。

　　《意见》强调要加强对涉“三大攻坚战”民事、行政诉讼的法律监督，加大对涉“三大攻坚战”虚假诉讼行为以及金融、扶贫、环保案件执行行为的监督，既有效保障当事人的合法权益，维护司法公正，又依法支持人民法院的合法裁判、依法执行，维护司法权威。

　　四是强调办理涉“三大攻坚战”案件的质量要求。《意见》要求牢固树立案件质量是司法活动生命线的理念，严守罪刑法定、疑罪从无、证据裁判原则，善于运用法治思维和法治方式、政治智慧和法律智慧办理涉“三大攻坚战”案件。要准确把握法律政策界限，严格区分经济纠纷与经济犯罪、金融创新与金融犯罪、正当融资与非法集资，以及个人犯罪与企业违规、单位犯罪等的界限。

　　办理涉及企业的案件，要落实平等保护各种所有制经济的宪法和法律原则，讲究办案方式，依法维护企业合法权益。要注意听取行业主管、监管部门意见，防止机械司法。要加强对金融、扶贫、环保领域刑事案件侦查活动的监督引导和证据审查，严把事实关、证据关和法律适用关，既体现从严从快惩处相关犯罪要求，又坚持实事求是、依法办案。

　　五是强调办理涉“三大攻坚战”案件应当坚持办案与追赃挽损并重。《意见》要求依法用好用足法律手段进行追赃挽损，坚决不让违法犯罪人员在经济上获利，切实挽回国家、集体和被害人的损失。对于重大刑事案件要及时介入侦查活动，建议公安机关对涉案财物及时依法采取查封、扣押、冻结措施；对犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息，要确保依法予以追缴或者责令退赔。

　　办理相关公益诉讼案件，应当立即制止违法行为的，要积极协调行政执法部门或者向党委、政府报告、通报，通过有效措施促使违法人员立即停止侵害，防止损失扩大；需要采取财产保全措施的，及时向人民法院建议对被告财产进行保全。对于涉众型经济犯罪案件，要配合、监督公安机关、人民法院依法开展追赃挽损、资产处置等工作，加快涉案资产向被害人返还进度，最大限度减少人民群众的财产损失。

　　六是强调运用检察建议积极参与“三大攻坚战”社会治理。《意见》要求各级人民检察院结合办案，深入剖析金融、扶贫、环保领域违法犯罪的主要特点、发案规律及深层次原因，查找制度缺陷和监管漏洞，综合运用专题报告、信息简报、综合通报等方式，及时向党委、政府和主管部门提出预测预警及应对风险的检察建议。加强与金融、扶贫、环保等部门的沟通协作，支持相关部门依法强化监管执法活动，对于相关部门不履行职责或怠于监管的，积极运用检察建议督促其依法履行职责，促进加强制度建设、工作创新和监管治理。

　　七是细化确保办理涉“三大攻坚战”案件“三个效果”有机统一的办案机制。《意见》要求，要主动了解党委、政府关于“三大攻坚战”的整体部署及进展情况，从中确定工作重点，发掘案件线索，依法履行职责。要加强与公安机关、人民法院和金融、扶贫、环保等部门以及监察机关的工作衔接，建立健全行政执法与刑事司法、行政检察衔接平台，行政执法部门与检察机关联席会议，相关违法犯罪线索受理移送等办案协作和监督制约机制。

　　要坚持稳定压倒一切，对案件办理的法律效果、政治效果和社会效果进行综合考量，建立健全办案风险评估预警处置机制。对违法犯罪行为引发的突发性事件和群体性事件，要与有关部门协作配合，依法妥善化解矛盾纠纷。对涉金融、扶贫、环保的来信来访，严格落实首办责任制，及时就地解决问题，依法息诉息访。对办理案件引发的社会舆情，要及时快速应对，正面引导疏解。

　　八是提出要加强宣传教育，为打好“三大攻坚战”营造良好法治环境。《意见》要求，各级检察院要认真落实“谁执法谁普法”的普法责任制，结合办理涉“三大攻坚战”案件，深入推进检察官以案释法和法律文书说理工作，加大刑事申诉案件公开审查力度，让司法办案成为生动的普法课堂。要精心选择和及时发布社会关注度高、法律适用准、政策把握好、办案效果佳的金融、扶贫、环保领域典型案例，宣传解读有关“三大攻坚战”的方针政策和法律法规，实现办理一案、教育一片的良好效果。要常态化开展法律“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业”等普法活动，围绕金融安全、扶贫助贫、污染治理等热点难点问题开展法治宣讲，推动形成全社会依法办事的良好局面。

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