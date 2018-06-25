亚马逊：鼓励中国卖家进入日本电商市场

来源：IT时报 记者 章蔚玮

日本经济发达，商业环境优良，但是电商在日本整体零售市场只占一小部分，可以说日本电商市场还是片“蓝海”。对中国卖家来说，这也是机遇。

近日，亚马逊宣布全面升级2018日本站点服务举措，鼓励更多中国卖家继欧美市场之后，能向日本市场进军。

厦门一家箱包企业在2014年进军日本电商市场，现在这家企业的产品已经成为日本亚马逊上的热销品，如今他们也在思考如何进一步开拓新产品品类。在这家箱包企业的负责人看来，尽管日本电商市场门槛高，但如果能坚持下来，对企业自身发展是良好机遇。

日本消费者对产品质量和品质的“苛求”在业内是出名，他们对待商品的评论也是特别认真，“他们会特意在大雨中测试产品的防水等级是否达标，然后在评论中指出所购产品离宣称的五级防水差了一级。还有顾客专门测试产品标注的容量规模，错误的话就会立即予以纠正。”通过这些评论，这家箱包企业进行了针对性的改进，不断提升产品品质。“这个过程很困难，但在改良版产品问世后，消费者也会及时通过留言予以反馈。”

据了解，日本电商市场销售排名前三的商品品类分别是时尚、消费电子和家居用品品类。其中，来自中国卖家出售的箱包、收纳整理袋、中小饰品及小家电等商品在日本电商市场占据了一定份额。

“近几年来中国卖家在日本站的业务发展势头良好，卖家数量逐年攀升。与日本一衣带水的地缘关系让中国卖家在贸易运营和物流成本方面享有得天独厚的便利。”亚马逊中国副总裁宋晓俊表示。

根据市场预测，日本电商经济呈现稳定发展态势，由此亚马逊发布“2018赢在日本”新业务举措，鼓励中国卖家进一步拓展日本电商市场。在亚马逊出台的举措中，包括亚马逊日语客服在内的语言支持服务、与亚马逊日本深度合作提供专业选品指导等等。尤其是在物流领域，亚马逊具有绝对优势，在日本能为超过90%以上的地区提供当日达服务，为中国卖家、中国制造商提升绩效和运营能力提供了支持，释放增长潜力并打造新的业务增长点。