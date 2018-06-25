Visa拟投资印度支付公司BillDesk 2.5亿美元

新浪科技讯 北京时间6月25日午间消息，三名知情人士透露，数字支付网络Visa将向印度孟买的支付网关公司BillDesk投资2.5亿美元，此轮融资给出的估值大约在15亿到20亿美元之间。知情人士称，之前，BillDesk曾寻求战略出售，但最后还是决定选择进行融资。据称，这轮融资包括一级和次级交易。

BillDesk是印度最大的在线支付处理公司，竞争对手有Naspers投资的PayU、CCAvenue及众多新兴的创业公司如RazorPay等。“交易目前处于最后阶段，双方正在协商公司的估值。”一名知情人士说道。2016年，General Atlantic从公司的现有投资者手中收购了BillDesk的20%的股份，当时公司的估值为8亿美元。

2000年，三名前安达信会计师事务所高管——M N Srinivasu,、Ajay Kaushal和Karthik Ganapathy——联合创办了BillDesk，这是一家在印度少有的实现了盈利的互联网公司。对Visa来说，投资BillDesk将帮助这家美国企业控股其在印度支付生态系统中的地位。自从统一支付接口（UPI）这一类新模式的推出，印度的支付市场正迎来变革。全球科技巨头如WhatsApp Pay和谷歌的Tez，加之本地市场上的Flipkart推出的PhonePe等的出现，让UPI平台竞争力大增。Visa的投资也将帮助BillDesk在在线商家收购方面稳固地位。

BillDesk每年处理近500亿美元的支付交易，在在线账单支付领域也遥遥领先。在电商领域，它与PayU不相上下，而CCAvenue和其他公司紧随其后。2017财年，公司的营收达到95亿卢比，且公司近十年来一直处于盈利状态。通常，支付公司的1-2%的总收入来自商家向他们支付的佣金。BillDesk的Srinivasu未作任何回复，而Visa的一名发言人则表示，“根据政策，公司不对合作或投资猜测置评。”

知情人士则称，鉴于荷兰金融科技创企Adyen的成功上市，BillDesk的创始人们正在寻求比20亿美元更高的估值。“随着RuPay和UPI越来越普遍，Visa和Mastercard（万事达）等老企业开始挖掘新的途径并在印度那快速发展的数字支付市场上巩固他们的地位。”(图尔)