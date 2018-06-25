快递末端市场出现驿站关门现象：有的已“血本无归”

不只是“丰鸟大战”，还有“血本无归”

原标题：快递末端市场出现驿站关门现象

来源：IT时报 见习记者 李蕴坤 实习记者 李丹琦

去年6月，菜鸟和顺丰之间因为数据问题，爆发了“丰鸟大战”，后在国家邮政总局的调和之下事件平息，但是矛盾根源并没消除。而在近日，在快递“最后一百米”领域又燃起了战火，“通达系”悉数退出丰巢，转而加入菜鸟主导的浙江驿栈，顺丰与菜鸟之间的竞争暗战加剧。

这只是集聚在快递“末端”市场上的矛盾之一，通往用户家中的“最后一百米”之路其实并不平坦也充满了风险。

创业者报怨：加盟费“打了水漂”

尽管快递行业的问题复杂，许多创业者还是看到了潜在的商机。很多人看好快递驿站的发展前景，并试图通过创业开办快递驿站解决快递配送“最后一百米”的痛点，在蓬勃发展的快递业中分得一杯羹。然而，看似前景无限的创业之路却是充满荆棘。

2017年10月，陈建（化名）在手机上看新闻的时候，页面上弹出一条广告：“小象驿站——快递最后100米解决方案”。陈建心动了，于是在广告页面上留下了自己的联系方式。

几天之后，小象公司主动联系陈建。考虑到妻子刚生完孩子需要照顾，而且快递行业前景光明，觉得小象公司的模式“靠谱”，陈建和家人商量后，决定加盟小象驿站,并支付了2.5万元加盟费。经过陈建两个月的准备和投入，一个二十平米的快递驿站顺利成形，开始投入使用。

但是开业之后，陈建感到失望，快递量很少，并没有小象公司在合约中提到的那样，每天至少有200单计件量，而且小象公司也一直没有向陈建支付应有的快递费用。开业3个月，陈建一共才收到小象公司支付的1200元左右快递费。

随着投入成本越来越高，亏损越来越大，陈建对小象公司的运营模式产生了质疑，几次来到小象公司，但都没有获得合理解释。最终在今年3月，陈建与小象公司终止了合约。合约终止后，陈建继续向对方追要加盟费，但小象公司以公司内部人员调动为由多次拒绝。随后几次，陈建发现小象公司的员工换了一批新面孔，之前签订合约的人员已经不见踪影。

江过思（化名）和陈建有着同样的遭遇，终止合约之后，江过思几次来到小象公司希望要回2.5万元的加盟费，但是小象公司则以公司部分资金被冻结为由延迟退款。直到现在，江过思还没有拿回加盟费。

据了解，目前有类似遭遇的至少有40人。

记者探访：小象公司人去楼空

据了解，小象驿站的母公司为上海潜象网络科技有限公司，在公司简介中称是一家专注移动端产品研发的互联网高科技企业，旗下拥有国内首款快递投递助手“小象快递员”App、共享快递驿站平台“小象驿站”App、社区生活平台“小象生活”App。

据陈建反映，小象驿站提供的所谓智能App，大多都是用人工录入信息，通过自动化手段，正常录入快递信息一小时能达到300件，但是使用小象App，每小时只能手动录入60件。“快递量大的话根本无法处理。”陈建说道。

6月20日，《IT时报》记者来到小象公司，却发现公司已经关门，不见工作人员踪影。在其中一间办公区域内，记者看到桌倒椅塌，甚至玻璃都碎了一地。据记者了解，小象公司本来租赁了430平方米面积，租金交到2019年。而在今年6月退租了一部分面积，还剩200多平方米。

隔壁一家公司的工作人员介绍，几个星期前，有30多人找小象要钱未果，最后闹得警察都来了。

中国电子商务研究中心分析师姚建芳认为，民间驿站乱象主要分两种情况，一种是由于布局成本支出大，盈利模式尚不清晰，一些小型快递企业面临资金难问题，被迫破产或跑路，出现人去楼空现状；另一种为有意的欺诈行为。

快递行业虽然市场前景不错，但是风险依然巨大，对于加盟者、投资者而言，依然要谨慎小心。

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一年过去，好德、可的仍未与菜鸟恢复合作

说到快递驿站，不得不提到行业领头羊菜鸟驿站。

菜鸟驿站通过与个体、便利店、连锁店、物业及校园等合作，建立了覆盖全国社区和校园的末端网络。但是，并不是所有的线下商户都买菜鸟的账。

在去年《IT时报》所做的《菜鸟驿站遇“最后一公里”难题 部分便利店停止接件》文章中报道，自去年4月起，原本与菜鸟驿站合作提供包裹代收服务的好德、可的便利店纷纷停止收件。

《IT时报》记者近日走访后了解到，一年多来，好德、可的这些线下商户并没有与菜鸟恢复合作。同时，记者在菜鸟裹裹App上搜索附近的驿站时，发现结果中几乎只有全家和快客便利店。

记者走进凯旋路上一家与菜鸟有合作关系的快客便利店，“快递的事情都是公司谈的，我们只是拿了东西后将信息输入电脑。”一名营业员说道。据了解，便利店存件的时间限制颇为宽松，至多可存一个月，比较方便出差的用户。网上购物时寄送地址也可以直接填写便利店的位置，由于店面的空地有限，长宽高合计超过1.1米的包裹都不予接收。