“共享汽车”进入监管视线 7月新规执行有难度

神州现有大部分车辆不符合纯电动汽车要求 有运营商希望缓冲时间能再长些

来源：IT时报

见习记者 刘慧莹 记者 郝俊慧

原本几辆汽车，划定若干停车场就能搞定的共享汽车创业项目，如今门槛再度提升。2018年6月12日，上海市交通委员会发布《上海市小微型客车分时租赁管理实施细则》（以下简称《细则》），进一步规范上海市小微型客车分时租赁（俗称“共享汽车”）的经营行为，其中特别提出，运营车辆应是“纯电动汽车”并安装“人脸识别”“应急报警”“车载卫星定位”等装置。

由于《细则》实施时间为7月15日，这意味着各家共享汽车企业需要在一个月内对已有车辆进行改造。目前上海市主流的共享汽车有EVCARD、首汽GoFun出行、神州分时租赁、途歌等，据《IT时报》记者了解，大多运营商已有车辆都是纯电动新能源汽车，对照《细则》，只需对车辆增加一定的外设装置、更改用车流程即可，但对于将空置的租车车辆复用的神州来说，如果严格按照《细则》执行，或将面临重大调整。

上海“共享汽车”出新规

汽车分时租赁并不是一种新鲜的模式，从上世纪90年代起，欧洲一些企业便推出相关服务，消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车时长，收费以小时计算。最近两年，随着“共享经济”概念的兴起，顶着“共享汽车”的旗号，分时租赁汽车成为一项炙手可热的业务模式。2017年7月初，普华永道和《南方日报》共同发布《2017中国共享汽车现状与趋势报告》，指出未来5年内，分时租赁汽车市场预计将以超过50%的增幅迅猛增长。

2017年8月8日，交通运输部、住房城乡建设部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》（简称《指导意见》），这被认为是从国家部委层面鼓励和倡导发展分时租赁，而此次上海颁布的《细则》应是地方部门更细化的操作规范。

《细则》为肆意生长的市场上了一道“紧箍咒”，其中对运营车辆提出了具体要求：运营车辆需是9座及以下小微型纯电动载客汽车；安装人脸识别装置；安装符合规定标准的车载卫星定位和应急报警装置；符合客运服务规范对车辆的其他要求。上海市交通行政管理部门及其所属的市运输管理处将根据《上海市出租汽车管理条例》有关规定，对符合条件的经营者颁发经营资质证书和车辆营运资格证件。

一位分时租赁汽车从业者认为，《细则》的出台，便于引导分时租赁企业经营和服务更加规范化，也进一步明确了运营企业和用户之间的权利和义务。共享需要共建，政府为相关企业提供了一份可以逐条对照的范本。

神州难题：转型遭遇障碍

尚没有数据显示，上海市有多少辆共享汽车需要进行改造。

从已公布的信息来看，EVCARD是国内新能源分时租赁汽车保有量最多的品牌，在上海市场至少投放了38000辆车，GoFun在全国范围内的车辆预计超过了3万辆。在上海市投放的数量应该不会超过EVCARD。再加上途歌、神州等其他车辆较少的公司，整个上海区域预计最多有2万辆共享汽车需要在1个月的时间里进行改造。

GoFun出行的相关人士告诉记者，在上海市投放的车辆均为型号为荣威E50的纯电动轿车，而在距离上海市不远的杭州，投放的车辆型号则是“奇瑞小蚂蚁4座”的纯电动轿车，GoFun出行没有让自家汽车沾上一滴油。EVCARD CEO曹光宇也向记者确认，目前上海投入使用的8000辆车均为纯电动汽车，包括宝马I3、奇瑞EQ、北汽EV160等车型，不存在车辆整改的问题。记者在途歌App上看到，可提供服务的车型为奔驰Smart fortwo，也是纯电动车型。

但对于神州而言，《细则》中纯电动车型的要求可能会对其带来较大影响。打开神州租车App会发现，“分时共享”是与“国内租”“全球租”“专车”并列的栏目，甚至排位第一，选择服务后，推荐的车辆是传统燃油汽车，如2016别克昂科拉、雪佛兰新科鲁兹等。

2018年 1月18日，神州租车分时租赁业务正式启动，按照神州租车董事局主席陆正耀的说法，基于分时租赁业务的上线，神州租车未来希望真正让“租车像共享单车一样简单经济”。其实质应该是利用本身拥有的车辆和停车取车网点，通过大数据系统将闲散资源复用，在不额外增加车辆、场地的前提下提升车辆使用率。

但这点与政府对于共享汽车发展的要求并不完全契合。《细则》中提到，本市分时租赁坚持统筹有序、安全为先、绿色环保和资源共享的发展原则，所依据的法规中也有一条是《市政府办公厅转发市交通委、市经济信息化委制订的〈关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见〉的通知》，这是上海市在2016年推出的一项规定，其中明确提出进一步加大对新能源汽车分时租赁业的政策支持力度。显然，政府希望出现的是将环保和共享结合在一起的模式。

对于一个月后，如何根据《细则》调整分时共享业务，神州租车官方并没有给记者回复。

车载人脸识别还不成熟

除了对车型做出规定外，《细则》明确，需要在车辆上安装人脸识别、GPS和及时报警等装置，这些被业内解读为，政府对共享汽车风险的预先防范，此前《IT时报》记者也曾测试过，下订单和实际开走车辆的人可以不同。

目前已有的“人脸识别”方式大多基于手机App。GoFun出行是首汽集团旗下的新能源分时租赁业务，相关负责人告诉记者，2017年5月，GoFun出行已启用手机App“人脸识别”技术，对驾车用户进行初步身份验证。但根据《细则》，车辆本身也需要安装人脸识别装置。因此，GoFun出行“刷身份证+人脸识别”双重认证的理想版本是：人站在车外通过手机App人脸识别完成下单操作，然后刷身份证打开车门，最后经过车内的人脸识别系统验证才能启动。不过，这位负责人并未透露新技术普及的具体时间，但表示7月新政实施后，GoFun出行保证合法合规经营。 如果要在共享汽车上安装人脸识别，势必会带来一定改造成本。据《IT时报》记者了解，成本分为硬件和软件两部分，除了一次性投入的摄像头或者终端成本外，每次人脸对比也都需要成本。以百度提供的人脸识别服务为例，产品服务调用无需支付任何费用，但需执行QPS计费，QPS（query per second）是指每秒向服务发送的请求数量峰值，相当于每个API每秒识别的最大上限数量，每月1个QPS的费用是300元，也可按天单独购买，每天1个QPS 30元。也就是说，如果一家运营商每天每秒提出人脸识别的次数不超过1次，一个月只需支付300元。

根据一些共享汽车运营商公开的数据，截至今年4月，EVCARD月订单量近200万、GoFun出行月订单量为百万出头，平均每天4-7万的单量，算是一个低频的消费行为，但增速惊人，可能产生长期成本。

对于共享汽车运营商而言，这或许是笔不大不小的开支。目前EVCARD最低端车辆的租用价格是每分钟0.6元（上海），这意味着驾车1个小时仅需36元，如果同样的价格打车，在上海正常工作日的路况下，可行距离大约在8-10公里，耗时30-40分钟。显而易见，EVCARD更便宜，可这也意味着，客单价不会特别高。曾有企业做过测算，单车每日周转率至少要达到6单、甚至8单以上，才可能实现盈利。

希望能有更多缓冲时间

《细则》正式实施后，将由上海市交通行政管理部门所属的上海市交通委员会执法总队（以下简称市交通执法总队）负责分时租赁的监督检查工作，并按照有关法律、法规和规章规定实施行政处罚。

一位分时租赁汽车从业者表示，让分时租赁企业经营和服务更加规范化是好事，只是从规定出台到实施只有1个月，短期内对分时租赁企业的成本、技术会造成较大压力。他希望相关政府部门考虑到分时租赁企业的实际情况，逐步分批地推广新规，给分时租赁企业缓冲的时间，以便给这些企业技术落地和改装存量车型留出足够的时间。

另一位从业者则表示，技术和成本都不是问题，但需要对整个借车流程做重新规划，包括对消费者体验会带来怎样影响，也要进行具体的测试。目前还在等待管理部门做进一步具体说明。

国内人脸识别科技公司云从相关人士告诉记者，从硬件上看，云从的红外双目摄像机已经可以植入到相关机具中去，不过植入汽车作为身份验证可能还需要解决联网问题。另外从安全角度考量，共享汽车更需要有活体验证这一关，但目前云从针对共享汽车相关的项目和产品都还不成熟，所以暂时无法估算费用，但已经在积极开发定制中，争取早日落地实测。