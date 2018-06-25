腾讯公司：黑公关成毒霾 已向公安机关正式报案

腾讯 公司官方 微博 公司官方

新浪科技讯 6月25日上午消息，今日，腾讯公司官方微博发声明称，腾讯已就近期掌握的一些“黑公关”线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

声明称，“黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒霾”，让不少公司深受其害。在近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。

马化腾朋友圈截图

6月20日晚间消息，腾讯董事会主席马化腾在其朋友圈中发文称，若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。

6月20日，腾讯公关总监在微博上发文称，某些同行写黑稿连括号里用来沟通的话也没有删除。截图显示，该文章标题为《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》，文章指出，为了网瘾孩子的血债和万千凋落的青春，强烈建议国家启动对游戏利益者的相关法律程序！

张军发微博表示，奉劝某些同行，做黑稿麻烦敬业点，起码记得发布前括号里的话删掉。

以下为声明原文：

腾讯就遭遇“黑公关“事件正式报案

近年来，”黑公关”正在成为干扰正常舆论环境、破坏互联网生态健康发展的“毒挂”，不少公司深受其害。

而在近期，腾讯公司遭遇了持续、密集、非常规的恶意攻击。文章普遍缺乏基本论证逻辑，利用各种拼凑的信息和不实谣言抹黑腾讯及相关互联网产业，存在明显的“黑公关”操控迹象。腾讯已就近期掌握的一些线索向公安机关正式报案，并将配合公安机关依法打击。

我们坚定地认为，毒霾不清除，将势必侵害整个行业赖以生存的良性肌体。因此，我们呼吁大家共同抵制这种无视商业文明、无视用户利益、无视法律底线的恶意行为，彻底清除”黑公关”让竞争回归阳光之下，还行业一片清净明朗。