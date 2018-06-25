美团招股书：骑手成本约183亿元 每单成本约7.89元

新浪科技讯 6月25日上午消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

招股书披露，在销售成本方面，由2016年的70亿元增至2017年的217亿元，增幅达到208.1%。此增长来自2017年的收入增加，尤其是餐饮外卖部分的收入强劲增长。

在餐饮外卖部分，销售成本由2016年的57亿元增至2017年的193亿元，增幅达238.8%，餐饮外卖次数由2016年的5.93亿次增至2017年的23.19亿次。骑手成本由2016年的51亿元增至2017年的183亿元。

按照该数据简单计算，2016年每单骑手成本约为8.3元，而2017年成本为7.89元，成本略有降低。在2017年，美团通过自有配送网络完成了约29亿单配送，占平台全年即时配送交易的七成以上，其余交易由商家直接配送，平均每单配送时间约为30分钟。

在酒店及旅游方面，销售成本由2016年的11亿元增至2017年的13亿元，增幅为17.8%。原因在于网络流量增加以及带宽及服务器托管费的成本增加。

在新业务方面，销售成本从2016年的2.59亿元增至2017年的11亿元，增幅达325.1%，主要是因为2017年推出试点网约车服务令网约车司机成本由2016年的零元增至2017年的人民币2.933亿元。