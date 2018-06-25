日本最大比特币交易所暂停新业务 监管要求改善运营

日本最大的比特币交易所bitFlyer日前表示，将暂停允许新客户开户。日本金融厅称，在bitFlyer的安全系统中发现了问题，涉及在防止洗钱及未授权进入渠道等方面的措施。日本金融厅还表示，该公司管理层监督运营的能力不足。

bitFlyer在其网站上发布声明称，公司管理层及所有员工正在努力理解这些问题的严重性达到了何种程度。该公司称，已暂停新用户开户，先解决监管机构提出的问题。

按交易量衡量，BitFlyer是全球最大的比特币交易所之一；同时BitFlyer也是全球第三大加密货币交易所。

日本已经发展为最大的比特币交易市场之一，去年的一项统计显示，大约50%的比特币交易是通过比特币/日元进行的。

不过，今年1月，黑客从位于东京的加密货币交易所Coincheck盗取了价值约5.3亿美元的数字货币，暴露了日本系统的缺陷，并引发了对日本如何监管该行业的质疑。自此之后，日本监管部门实施了新的限制措施。

加密货币行业网站coinmarketcap显示，目前比特币价格约为6200美元，总市值约1000亿美元。比特币价格去年涨势迅猛，此前一度突破1.9万美元。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币。由中本聪在2009年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。