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直击|百城免押金后 摩拜再新增19个无门槛免押金城市

直击|百城免押金后 摩拜再新增19个无门槛免押金城市
2018年06月25日 09:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月25日上午消息，自6月11日宣布启动百城无门槛免押金之后，摩拜单车今日宣布无门槛免押金城市再扩容。

　　据介绍，包括天津、武汉、南京、济南、郑州、长沙、沈阳、石家庄、福州、南昌、南宁、银川、兰州、佛山、温州、珠海、德阳、宁波、金华在内的19座城市(直辖市、省会城市、计划单列市)及全国其他部分地级市被列入新一批免押名单。

　　今年5月起，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。6月11日，摩拜宣布启动全国百城无门槛免押，涵盖广大二三线城市。且无任何条件限制，无需信用分。摩拜实现了半数以上运营城市的无门槛免押金。

　　据悉，摩拜单车在相应城市开启的免押金骑行，无论新老用户都可参与。对于已充值押金的老用户来说，可以随时在线申请退押金，摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，一般在2到7个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。在摩拜App内“我的钱包”页面按照程序操作，微信小程序暂不支持退押金。若超时未到账，用户可以通过App上报情况，并提供摩拜账户和支付流水号以供查询。如果用户在使用期间解除或更换过绑定的银行卡或支付宝，可能会造成退款延迟的现象。

摩拜押金百城
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