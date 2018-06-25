美团点评披露网约车司机成本：2017年投入2.9亿元

新浪科技讯 6月25日上午消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

招股书中披露，新业务及其他分部的销售成本由2016年的人民币2.594亿元增加325.1%至2017年的人民币11亿元，主要是因为2017年推出试点网约车服务令网约车司机成本由2016年的零元增至2017年的人民币2.933亿元。

2017年2月，美团点评在南京上线打车业务，7月获得南京地区网约车经营资质。去年年底，美团打车开始了扩张的脚步，内部拟定了七个新城市——北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。

据介绍，美团点评的本地交通服务主要为向交易用户提供网约车服务。对于私家车的网约车服务，其模式为，向交易用户收取的费用，并向司机和其他供应商支付相应的成本。

对于涉及出租车服务，平台通过将交易用户与出租车司机连接担任代理，且不会从任何一方赚取任何费用，不确认任何收入。

招股书显示，在新业务及其他分部，为试点网约车服务的司机和交易用户提供激励。交易用户被视为平台客户，对他们的激励则被视为向客户作出的付款，入账列作收入的扣减。司机被视为平台供应商，对司机的激励入账列作销售成本。