一文看懂美团招股书：腾讯持股20% 年交易用户3.1亿

新浪科技讯 6月25日早间消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

消息人士称，这家初创公司的融资目标为60亿美元，估值约为600亿美元。

以下为美团点评招股书要点一览：

2017年营收339亿元 经调整后亏损28.53亿元

招股书披露，2017年，美团点评实现收入339.28亿元，年内亏损189.88亿元，经调整亏损净额为28.53亿元。2016年，美团点评实现收入129.88亿元，年内亏损57.95亿元，经调整亏损净额为53.53亿元。

腾讯持股20% 王兴持股11%

美团点评股权架构

截至目前，联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%，联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%，联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。腾讯为第一大股东，持股20.1363%，红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。

风险因素：未来或继续亏损 无法保证摩拜盈利

招股书的风险因素中显示，美团点评历史上产生了较大亏损，未来可能会继续产生较大亏损。立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。自成立起就产生亏损。于截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，分别录得亏损人民币105亿元、人民币58亿元及人民币190亿元，主要来自于可转换可赎回优先股公允价值的重大变动及我们推广品牌及服务产生的销售及营销开支。

招股书称，我们在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。

年交易用户3.1亿 平均配送时间约半小时

招股书披露，2017年，美团完成交易笔数超过58亿，交易金额约3570亿元。其中，年度活跃商家为440万，年度交易用户数达到3.1亿。

此外，招股书还对近三年用户数据进行了分析：

2015年至2017年，年度交易用户数分别为2.06亿、2.59亿、3.1亿；每位交易用户平均每年的交易笔数分别为10.4笔、12.9笔、18.8笔。目前，美团平台的在线商家数量从2015年的300万增长至2017年的550万，同期活跃商家从66%升至80%。

募资用途：35%资金用于开发新产品

招股书中披露了募集资金的用途：约35%用于升级技术并提升研发能力；约35%用于开发新服务及产品；约20%用于有选择地进行收购或投资于与业务互补并符合策略的资产及业务；约10%用作营运资金及一般企业用途。

外卖毛利由负转正 到店酒旅仍为现金牛

各业务收入情况

各业务毛利及毛利率

招股书披露，美团点评主要收入来源为三个部分：餐饮外卖、到店酒旅和新业务。其中，餐饮外卖收入占比从2015年的4.3%增长至2016年的40.8%，2017年则进一步增长至62%，首次超过到店酒旅的占比。2017年到店酒旅收入占比为32%，新业务及其他占比为6%。

餐饮外卖收入是美团点评2016年和2017年收入增长的主要贡献者。到店酒旅虽然收入占比在逐年下降，但该部分业务的毛利以及毛利率却在逐年增长，一直为美团点评的现金牛业务。

招股书披露的数据显示，2017年餐饮外卖毛利从2015年和2016年的由负转正，毛利率为8.1%；到店酒旅业务毛利则逐年增长，毛利率从2015年的80.4%增长至2016年的84.6%，2017年进一步增长至88.3%；新业务毛利从2016年由负转正，2017年毛利率为46%。

毛利率下降：餐饮外卖分部快速增长导致

对于毛利率的下降，美团表示，主要由于其收入结构因餐饮外卖分部的快速增长而发生变动。在此期间，美团两大主要业务分部（即餐饮外卖分别和到店、酒店及旅游业务分部）的毛利率得到提高。到店、酒店及旅游业务分部的毛利率自2015年的80.4%增至2016年的84.6%，而餐饮外卖分部的毛利率自2015年的123.7%变为2016年的7.7%。

骑手成本约183亿元 每单成本约7.89元

招股书披露，在销售成本方面，由2016年的70亿元增至2017年的217亿元，增幅达到208.1%。此增长来自2017年的收入增加，尤其是餐饮外卖部分的收入强劲增长。

在餐饮外卖部分，销售成本由2016年的57亿元增至2017年的193亿元，增幅达238.8%，餐饮外卖次数由2016年的5.93亿次增至2017年的23.19亿次。骑手成本由2016年的51亿元增至2017年的183亿元。

按照该数据简单计算，2016年每单骑手成本约为8.3元，而2017年成本为7.89元，成本略有降低。在2017年，美团通过自有配送网络完成了约29亿单配送，占平台全年即时配送交易的七成以上，其余交易由商家直接配送，平均每单配送时间约为30分钟。

网约车司机成本：2017年投入2.9亿元

招股书中披露，新业务及其他分部的销售成本由2016年的人民币2.594亿元增加325.1%至2017年的人民币11亿元，主要是因为2017年推出试点网约车服务令网约车司机成本由2016年的零元增至2017年的人民币2.933亿元。

2017年2月，美团点评在南京上线打车业务，7月获得南京地区网约车经营资质。去年年底，美团打车开始了扩张的脚步，内部拟定了七个新城市——北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。

重现2016年外卖战况：推广营销支出17亿元

招股书显示，美团的销售及营销开支自2015年的人民币71亿元增加16.8%至2016年的人民币83亿元，美团表示，这主要是由于员工福利及推广及广告开支增加所致。

2016年是外卖大战年，招股书显示，美团在推广及广告开支方面，自2015年的人民币10亿元增加66.9%至2016年的人民币17亿元，主要是由于美团的营销及品牌推广活动增加所致。

（持续更新中……）