美团外卖毛利由负转正 到店酒旅仍为现金牛

新浪科技讯 6月25日早间消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

各业务收入情况

招股书披露，美团点评主要收入来源为三个部分：餐饮外卖、到店酒旅和新业务。其中，餐饮外卖收入占比从2015年的4.3%增长至2016年的40.8%，2017年则进一步增长至62%，首次超过到店酒旅的占比。2017年到店酒旅收入占比为32%，新业务及其他占比为6%。

餐饮外卖收入是美团点评2016年和2017年收入增长的主要贡献者。到店酒旅虽然收入占比在逐年下降，但该部分业务的毛利以及毛利率却在逐年增长，一直为美团点评的现金牛业务。

各业务毛利及毛利率

招股书披露的数据显示，2017年餐饮外卖毛利从2015年和2016年的由负转正，毛利率为8.1%；到店酒旅业务毛利则逐年增长，毛利率从2015年的80.4%增长至2016年的84.6%，2017年进一步增长至88.3%；新业务毛利从2016年由负转正，2017年毛利率为46%。