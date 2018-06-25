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无人店才是社交恐惧人群的新式避难所

无人店才是社交恐惧人群的新式避难所
2018年06月25日 09:05 PingWest
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　　为了避免和人接触，你都做过哪些努力？

　　坐地铁时朋友圈明明已经刷到没有新动态，却还是把玩手机不肯抬头；一个人出门，就算不听音乐也要戴上耳机，营造出“我很忙别跟我讲话别跟我对视”的气场；在淘宝、外卖平台下单后，直接点击催单，避免和卖家正面交锋；三过屈臣氏而不入，只是因为惧怕粘稠且无处不在的导购；自己在家下个Keep练练，总好过去人很多的健身房吧？能发微信绝不发短信，能打字绝不打电话；手机永远处于静音状态，听到铃声第一反应是焦虑；无比喜欢芬兰这种人与人之间充满距离的国度；日常怀疑自己可能适合做个图书管理员、动物饲养员、泳池边的救生员，靠内心戏拯救世界的面壁者也成……

　　”社交恐惧”仿佛已经取代了“内向”，成为越来越多年轻人争相贴在自己身上的标签。美国药物与疾病杂志给这个“新世纪流行病”的解释是：社交恐惧症表现为无论处在何种社交场合，都害怕被人注意，害怕被介绍给陌生人，甚至害怕和人发生目光接触，或者对某些特殊的情境或场合恐惧，如害怕当众发言等。

　　根据《害羞与社交焦虑症：CBT治疗与社交技能训练》一书，人口学调查显示，人们与他人的共同活动越来越少，人们体验到的社交焦虑情绪呈现出逐年增长的趋势。

　　但是新零售时代到来之后，我意识到：治愈社恐谈不上，新零售妥妥就是社恐患者的新式避难所啊！

　　我有好几个朋友心情不好就要逛超市，他们的理由是“看见那么多货整整齐齐码在架子上，就算不进行一场买买买行为艺术也会很快开心起来”，但前提是身后没有跟着仿佛特工出身、眼神毒辣、观察入微的导购。要是碰上屈臣氏导购这种导购界灭霸般的存在，先迎面奉上一句“你并不了解自己的皮肤”（废话我皮肤在身上长了二十年我还不了解），或者在你挑选商品时悄无声息滑到旁边轻吐一句“不好意思这个没有你的码”，还要在听到“我就看看”之后瞬间拉下嘲讽脸，那简直是多少个甜筒都补不回来的购物糟心体验了。

　　对社恐患者来说，一场完美的购物体验除了钱，还需要“无人”。数字化升级之后的各大门店简直重新赐我一条命。某面包品牌的24小时面包坊、某某劳的自助点餐机、某马的自助收银区、某餐厅的线上下单结账功能、各大超市里的自动派样机……只要能避免和服务员、收银员接触，一切可以通过自助触屏解决的事情，都毫无疑问成了社交恐惧症患者的避难所。只可惜了超市无人称重技术还没有成熟，不然我肯定买水果比现在勤快。

　　各种线上下单即时送达的电商平台也是“再造父母”——要知道，在外卖平台出现之前，订外卖是需要打外卖小卡片上的电话，一字一句告诉卖家要黄焖鸡米饭还是牛腩饭的，为防下错单说完还要再确认一遍呢。

　　在店内扫码自助领购物券也贼贴心。还记得乐购牛奶货架上淡黄色的5元优惠券吗，我结账就从没想起过这玩意，结完账又不好意思折回去找一脸国企范的收银员交涉。

　　各大线下商超的云货架也是福音。碰到实体店没货的情况，在云货架自助下单，总好过在店里拿着不合身的衣服鼠窜，请店员帮忙查库存然后现场报上自己住址吧。

　　各大展商也逐渐开了窍，在各种“为年轻人办的”线下活动中，最受欢迎的永远不是需要排长队和工作人员沟通的展台，而是可以自行测验、摸索玩法的“无人街区”。

　　要说到社恐患者的修罗场，理发店Tony老师简直能排前三。只要不是永久性秃头人士，这辈子都没法避免各位老师“办卡吗”、“上次谁给你剪的”、“你烫个发很好看”的盘问。我们不禁发问：为什么这世上只有盲人按摩店没有哑巴理发店？什么时候新零售能造出一款不讲话的理发系统，我第一个把脑袋交出去。

　　支付宝和微信“收款”功能，简直是要债神器——那些能脸不红心不跳催债的朋友，和能玩即兴戏剧的朋友一样，在我眼里都是一群情商智商兼高的妙人儿。要是我做采访也能这么高效，普利策说不定都拿了好几回了呢（手动狗头）。

　　（题图来自kudago.com）

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