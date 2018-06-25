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美团招股书：年交易用户3.1亿 平均配送时间约半小时

美团招股书：年交易用户3.1亿 平均配送时间约半小时
2018年06月25日 09:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月25日上午消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

　　招股书披露，2017年，美团完成交易笔数超过58亿，交易金额约3570亿元。其中，年度活跃商家为440万，年度交易用户数达到3.1亿。

　　招股书称，根据艾瑞报告，2017年美团点评成为全球最大的餐饮外卖服务提供商，以及中国最大的到店餐饮服务平台。

　　此外，招股书还对近三年用户数据进行了分析：

　　2015年至2017年，年度交易用户数分别为2.06亿、2.59亿、3.1亿；每位交易用户平均每年的交易笔数分别为10.4笔、12.9笔、18.8笔。目前，美团平台的在线商家数量从2015年的300万增长至2017年的550万，同期活跃商家从66%升至80%。

　　招股书中还引用了艾瑞报告，称无论是大众点评、美团外卖还是摩拜单车，在中国都是家喻户晓的品牌，在同类产品中最受欢迎。其中，美团已建立起全球范围内规模最大的即时配送网络，2017年第四季度，日均配送骑手数量约为53.1万人。

　　在2017年，美团通过自有配送网络完成了约29亿单配送，占平台全年即时配送交易的七成以上，其余交易由商家直接配送，平均每单配送时间约为30分钟。根据美团的大数据和AI技术，在高峰期，每小时执行了约29亿次的路径规划算法，目前正研发无人驾驶配送车。

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