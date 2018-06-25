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美团点评披露商业模式：满足吃的需求并拓至生活等

美团点评披露商业模式：满足吃的需求并拓至生活等
2018年06月25日 09:04 新浪科技
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　　6月25日上午消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

　　招股书中指出，美团点评为生活服务电子商务平台，连接商家和消费者提供服务，以满足人们日常“吃”的需求，并进一步拓展至多种生活和旅游服务。

　　2017年，平台上完成交易笔数超58亿，交易金额达3570亿元。为全国超过2800个城镇的3.1亿名用户和440万年度活跃商家提供服务。

　　美团点评表示，其帮助消费者获取商家信息、做出知情决策、完成线上线下交易，并享受即时配送服务。聚焦于大众、刚需、高频的生活服务品类。

　　自2015年至2016年，交易用户人均每年交易笔数从10.4笔提升至12.9笔，在2017年进一步提升至18.8笔，其中，按交易笔数排名前10%的头部用户人均每年交易笔数达到98笔。

　　美团点评称，根据艾瑞报告，按2017年交易笔数计算，美团点评已建成并运营着全球范围内规模最大的即时配送网络。2017年4季度，日均活跃配送骑手数量约53.1万人。2017年，通过自有配送网络完成了约29亿单配送，占平台全年即时配送交易的70%以上，2017年，平均每单配送时间约为30分钟。

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