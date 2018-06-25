美团点评风险因素:未来或继续亏损 无法保证摩拜盈利

新浪科技讯 6月25日早间消息，今日，美团点评正式向港交所递交首次公开募股（IPO）申请书，启动赴港上市之路。

招股书的风险因素中显示，美团点评历史上产生了较大亏损，未来可能会继续产生较大亏损。立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。自成立起就产生亏损。于截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，分别录得亏损人民币105亿元、人民币58亿元及人民币190亿元，主要来自于可转换可赎回优先股公允价值的重大变动及我们推广品牌及服务产生的销售及营销开支。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，经调整亏损净额（不包括（i）可转换可赎回优先股的公允价值变动，（ii）以股份为基础的薪酬开支，（iii）投资公允价值收益/（亏损），（iv）出售投资及附属公司的收益/（亏损），（v）终止经营业务的（亏损）/利润，及（vi）收购产生的无形资产摊销）分别为人民币59亿元，人民币54亿元及人民币29亿元。

招股书称，我们在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。我们的盈利能力很大程度上取决于我们增加交易用户的数目及参与度、增加活跃商家的数目及加强变现、管理我们不同服务产品组合毛利以及利用我们的经营杠杆节约成本的能力。随着我们在激烈的竞争环境中继续发展我们的业务，我们计划在可预见的未来大力投资扩大我们的消费者及商家基础，以及技术创新及研发能力以支持此类扩张。因此，我们未来可能会继续录得亏损。

此外，宏观经济、监管环境及竞争态势的任何变化，以及我们无法及时有效应对该等变化亦可能导致我们未来产生损失。基于我们立足长远发展以抓住战略商机的经营理念，我们所采取的行动可能无法产生短期的盈利，且我们无法向阁下保证，该等行动会产生长远的利益。我们当前努力于扩大

我们的客户群，满足客户需求并强化我们的网络，而非注重于变现。我们亦会继续投资可能不会在短期内为我们带来经济利益的新服务及产品。我们的成功取决于我们的管理层以及经验丰富及有能力的团队的持续努力，以及我们保持企业文化和价值观的能力。

随着业务扩大，我们需要不断招聘人才以强化我们的在线及线下运营能力。倘我们未能聘用、留存及适当激励我们的员工，我们的业务可能会受到影响。

我们未来的成功很大程度上取决于我们的管理层以及经验丰富及有能力的团队的持续服务。尤其是，我们的联合创始人、执行董事、首席执行官、董事会主席及控股股东王兴，联合创始人、执行董事兼高级副总裁穆荣均，以及联合创始人、执行董事兼高级副总裁王慧文对我们的文化及战略方向的发展至关重要。

倘若我们失去任何关键管理人员，我们可能无法找到合适或合资格的替代人员，并可能产生招聘及培训新员工的额外开支，从而严重打断我们的业务及增长。倘若我们的任何关键管理人员加入竞争对手或发展竞争业务，我们可能会失去客户、专业知识以及关键专业人员及员工。我们的管理层已与我们订立雇佣协议、保密及竞业禁止协议。

然而，倘若我们的任何管理人员与我们之间发生任何争议，我们可能不得不承担大量费用及开支，以便在中国执行此类协议，或我们可能根本无法执行该等协议。我们认为，我们的企业文化及价值观是我们成功的关键组成部分，其产生强大的凝聚力可以吸引并挽留诸多人才。

随着业务的不断扩大和发展，我们可能会难以保持我们的企业文化及价值观。任何影响我们企业文化及价值观的负面行为都可能对我们吸引及留存雇员的能力产生影响，进而影响我们未来的成功。我们的快速增长亦要求我们聘请及留存可以适应充满活力、竞争激烈及具有挑战性的商业环境的人才，并且应能够帮助我们开发在线及线下业务的能力。

随着我们业务和运营的持续扩展，我们将需要继续吸引及留存各个层级经验丰富的人才。中国互联网行业的人才竞争激烈，我们可能需要提供更具吸引力的薪酬及其他福利待遇，包括以股份为基础的薪酬，以吸引及留存人才。

我们无法保证更高的薪酬及其他福利会使他们选择加入或继续为我们工作。如未能吸引、留住或激励主要管理人员及经验丰富及有能力人才，我们的业务及增长可能会受到严重影响。

倘若我们扩展新业务不成功，我们的业务、前景及增长动力可能会受到重大不利影响。我们有成功拓展并成为引领新服务品类的往绩，例如实时配送及到店餐饮、酒店及旅游服务。然而，我们无法保证该增长动力未来能够保持。例如，我们最近进入的网约车、