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Lime拟在巴黎推出电动滑板车 专门针对欧洲市场

Lime拟在巴黎推出电动滑板车 专门针对欧洲市场
2018年06月25日 08:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月25日上午消息，总部位于加州的自行车共享服务公司Lime将于当地时间周五在巴黎推出一组无踏板电动滑板车——这是该公司的几个欧洲城市大规模推广计划的一部分。

　　Lime目前在美国约60个城市和大学校园中运营着自行车和滑板车项目。该公司已经在德国城市柏林和法兰克福以及瑞士苏黎世开展了业务。“巴黎是我们在欧洲的第一个大规模部署（城市），我们在欧洲有很大的野心。”Lime公司法国分部负责人阿瑟·路易斯·杰奎尔周四对路透表示。

　　杰奎尔表示，Lime计划在年底前在26个欧洲城市进行推广，但拒绝透露具体国家。从周五早上开始，Lime将会在巴黎的街道上推出几百辆电动车，并希望随着需求的增长把这个数字扩大到几千辆。杰奎尔说，私募股权投资的Lime是来自加州的一项自行车共享公司，但当公司开始提供电动滑板车时，用户的需求将达到自行车用户需求的10倍。

　　杰奎尔说，成立于2017年6月的Lime已经从硅谷投资者那里筹集了3.5亿美元，并正在计划下一轮融资，将投入数亿美元以用于美国和国际市场的扩张。Lime用户可以用手机应用找到并解锁这些车子，然后把它们放在任何地方，每次骑行花费1欧元（约合1.16美元），每分钟0.15欧元。它们的速度限制在每小时24公里（15英里），限定出行距离为50公里。

　　杰奎尔原本是Gobee Bike公司的一位高管，今年早些时候，Gobee Bike公司因恶意损坏而被迫停止了欧洲的自行车共享业务。“Gobee是一次很好的学习经历。而Lime是非常不同的。用户每天骑上电动滑板车，破损的问题就可以得到避免。”

　　Lime抵达巴黎时，巴黎自己的另类交通解决方案正陷入一场严重混乱之中。

　　周四，该市终止了博洛雷集团（Bollore group）经营电动汽车共享计划的合同，原因是该集团存在财务问题。与此同时，该集团率先推出的Velib自行车共享计划的运营商发生变动，导致其大部分停靠点无法使用。

　　近年来，巴黎一直是新的共享出行服务解决方案的试验田，几家中国共享单车运营商和两家电动滑板车都计划在巴黎启动服务。(青卡)

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