美团点评正式在港提交招股书：2017年亏损28.53亿元

美团点评业务规模

新浪科技讯 6月25日早间消息，美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林，华兴资本为独家财务顾问。

2017年营收339亿元 经调整后亏损28.53亿元

招股书披露，2017年，美团点评实现收入339.28亿元，年内亏损189.88亿元，经调整亏损净额为28.53亿元。2016年，美团点评实现收入129.88亿元，年内亏损57.95亿元，经调整亏损净额为53.53亿元。

腾讯持股20% 王兴持股11%

美团点评股权架构

截至目前，联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%，联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%，联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。腾讯为第一大股东，持股20.1363%，红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。

风险因素：未来或继续亏损 无法保证摩拜盈利

招股书的风险因素中显示，美团点评历史上产生了较大亏损，未来可能会继续产生较大亏损。立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。自成立起就产生亏损。于截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，分别录得亏损人民币105亿元、人民币58亿元及人民币190亿元，主要来自于可转换可赎回优先股公允价值的重大变动及我们推广品牌及服务产生的销售及营销开支。

招股书称，我们在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。

年交易用户3.1亿 平均配送时间约半小时

招股书披露，2017年，美团完成交易笔数超过58亿，交易金额约3570亿元。其中，年度活跃商家为440万，年度交易用户数达到3.1亿。

此外，招股书还对近三年用户数据进行了分析：

2015年至2017年，年度交易用户数分别为2.06亿、2.59亿、3.1亿；每位交易用户平均每年的交易笔数分别为10.4笔、12.9笔、18.8笔。目前，美团平台的在线商家数量从2015年的300万增长至2017年的550万，同期活跃商家从66%升至80%。

消息人士称，6月22日晚些时候，美团点评提交了上市文件。据称，这家初创公司的融资目标为60亿美元，估值约为600亿美元。

募资用途：35%资金用于开发新产品

招股书中披露了募集资金的用途：约35%用于升级技术并提升研发能力；约35%用于开发新服务及产品；约20%用于有选择地进行收购或投资于与业务互补并符合策略的资产及业务；约10%用作营运资金及一般企业用途。

消息称美团点评将于于9月26日正式上市

此前有消息称，根据投资银行与港交所的沟通，为避开国际投资者的夏季休假时间，美团点评将于8月30日通过港交所的聆讯，并于9月26日正式上市。

2015年10月8日，美团与大众点评宣布合并，两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营，包括高频到店业务，同时将加强优势互补和战略协同。

2016年1月19日，美团点评宣布完成首次融资超33亿美元，融资后新公司估值超过180亿美元。此次融资由腾讯、DST、挚信资本领投，其他参与的投资方包括国开开元、今日资本、Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等国内外知名公司。华兴资本担任此次交易的财务顾问。

2017年10月19日，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，投后估值300亿美元。此次融资由腾讯领投，引入了新的战略投资方The Priceline Group，其他主要投资人包括：红杉资本、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、Coatue Management和中国-阿联酋投资合作基金等国内外知名机构。