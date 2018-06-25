人民日报海外版：短视频虽短，但监管不能“短”

近期，因大量传播挑战道德底线甚至触犯法律的内容，多个网络视频平台被责令整顿。 程 硕作 新华社发

短视频不能“短”监管（网上中国）

本报记者 卢泽华

“海草舞”、“手指舞”、“抖肩舞”……对于经常浏览短视频的网友来说，这些词汇并不陌生。随着移动互联网技术的成熟，以抖音、快手等为代表的短视频平台迅速崛起，改变了数亿网民的使用习惯。对照之前风靡一时的直播行业，我们发现，如今的短视频平台和直播平台有着诸多相似之处――同样充斥着低俗信息，同样培育着网红经济，同样引起青少年沉迷，同样需要重拳治理……

如今，直播行业已进入了行业调整期，人口红利也开始逐渐消失。作为直播之后最被看好的“风口”，短视频行业的春天能持续多久？一路高歌的短视频平台还有哪些隐忧？

“风口期”促高增长

短视频，又称短片视频，是一种互联网内容传播方式，一般指互联网新媒体上传播时长不超过5分钟的视频内容。

随着移动互联网提速降费深入推进，以碎片化传播为形式，融合技能分享、幽默搞怪、时尚潮流等内容的短视频成为炙手可热的流行元素。

《2018短视频App行业分析报告》显示，自2011年各类短视频手机应用开始上线以来，短视频行业一直处于高速增长状态。2016年至2017年更是迎来井喷期，新上线手机应用数量高达235款。

短视频市场的跨越式发展引来互联网及资本市场巨头们的大力布局。在扩大投资及网红效应的刺激下，短视频用户也开始激增。《QuestMobile 2017年中国移动互联网年度报告》显示，2017年短视频行业用户已突破4.1亿人，同比增长率高达116.5%。

巨大的用户数量和流量意味着不菲的收益。据了解，短视频行业的盈利主要依赖流量所带来的广告收入、电商模式以及打赏等用户付费模式。比如今年3月，不少抖音上的百万级粉丝账号页面开始出现购物车按钮，点击按钮就可看到商品推荐信息，并直接跳转到购买页面。由于销售额的迅速增长，淘宝还专门推出了抖音热门款搜索和推荐。

“治低俗”须用重拳

在看似繁荣的市场背后，缺乏准入门槛、内容低俗化、自我审查机制难以有效规避风险等多重隐患也开始凸显。

从今年3月开始，多家短视频平台成为舆论的众矢之的。许多网友发现，在抖音、快手等主要短视频平台上，存在大量“未成年妈妈”、制假售假视频、危险动作模仿等低俗有害内容。

针对愈演愈烈的舆论风潮，国家网信办约谈了火山小视频、快手两家平台的主要负责人。随后，快手、火山小视频在各大应用商店被下架。短视频平台“内涵段子”也被勒令永久关停。

日前，据国家广播电视总局的通报，今年以来，针对当前网络视频行业存在的突出问题，国家广播电视总局会同属地管理部门以约谈、整改、下架、永久关闭问题产品等“组合重拳”开道，依法严肃问责了“今日头条”“快手”等问题性质严重的视频网站。一批短视频和直播网站、综合性视频网站，纷纷响应管理要求，积极开展自查自纠，共封禁违规账户4万余个，关闭直播间4512个，封禁主播2083个，拦截问题信息1350多万条。

除了低俗内容，短视频平台其他违规乱象也花样百出。最为人诟病的，就是各类虚假营销信息。

打开一些网络红人的短视频页面，各种品牌的衣服、鞋包、化妆品等就会映入眼帘。这些平台，有的可以直接通过“购物车”按钮引导网友点击购买，有的则可进入微店页面直接营销。然而，假冒伪劣、三无产品、价格虚高等问题却让很多网友叫苦不迭。

记者通过快手平台添加微信的方式进入一位网红的微信朋友圈，发现其中每天都会展示各种名牌手表、服装等产品，然而，这些产品的售卖没有任何鉴定和售后保障机制，真假难以辨别。

对于舆论对短视频平台内容低俗、信息虚假的指责，部分人认为“技术中立”“算法无罪”，然而，更多的声音表示，再先进的算法和技术，也需要价值观引领。“算法的背后是人，算法的缺陷是价值观的缺陷。”快手首席执行官宿华表示。

“防沉迷”成焦点

陕西西安一名8岁的男童因模仿抖音上“胶带粘门”的整人视频，导致6岁的弟弟绊倒摔伤；一少年因为沉迷“抖音”长达3个月，学习成绩一落千丈，甚至选择离家出走……

虽然经过重拳治理，短视频平台上的低俗信息大幅减少，但有关未成年人沉迷抖音等短视频平台的各种消息却持续发酵，“放过孩子”的声音此起彼伏。

日前发布的《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》显示，当代中国青少年的“触网”年龄提前，约有超过六成的青少年在6岁至10岁就开始接触互联网。其中，有20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频。

杭州一位小学三年级班主任问卷调查显示，全班34人有21人看过抖音，有4人还上传过自己的短视频。在济南的类似调查也显示，一个由37名小学生组成的班级里，看过抖音短视频的就有21名，还有人录制过短视频。

这些数字都显示，未成年人沉迷抖音等短视频平台已经成为具有普遍现象的社会问题。对此，抖音已经上线了包括时间锁和内容过滤器在内的抖音管理工具，还设置了防沉迷功能：用户单日使用时间超过2小时，系统就会自动锁定，需要再次输入密码才能使用。

然而，记者打开抖音软件，并开启时间锁功能后，虽然单日使用时间超过2小时就会被锁定，但只要花30秒左右的时间卸载并重装软件，就能继续使用。这表明，所谓防沉迷功能，能够被轻易破解。

北京大学互联网发展研究中心舆情实验室执行主任奇乐表示，目前大部分短视频平台存在的问题是没有准入门槛。游戏平台至少有需要实名认证和设置未成年人保护机制，而大部分短视频平台即使不注册也可随时刷新观看，这是对未成年人潜在伤害最大的漏洞。

如今，对于短视频平台低俗有害信息的监管已见成效。但“显性”的低俗信息容易治理，“隐性”的易沉迷特性及消极主义、拜金主义倾向却不易甄别和引导。

专家表示，短视频平台所引起的沉迷、麻醉效应，根本原因是互联网主流文化的缺失。短视频虽短，但监管不能“短”，这需要更加深入、精细的监管措施，以及对网络优质主流文化的倡导。

（责编：曹昆）