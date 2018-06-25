美国开始征收网购税 亚马逊是最大受益者

钱童心

上周四，美国最高法院作出判决，将允许各州政府强制向在本州没有实体店的网络零售商收取销售税。

销售税是美国州和地方政府对种类商品及劳务按其销售价格的一定比例课征的一种税，税率由各州政府自行制定。美国高等法院的这一判决源于南达科他州与电商企业之间展开的备受瞩目的“斗争”。

早在2016年，该州就出台法律规定大型州外电商公司需代收销售税。根据南达科他州此前作出的估测，如果开始征收这种销售税，那么该州每年将可获得最多5000万美元的额外收入。南达科他州比大多数美国州更依赖销售税，因为它是九个没有州所得税的州之一。

如今这项法律重新生效，这意味着美国的其他州可以效仿南达科他州要求电商收取销售税。在美国的50个州里，有45个州都征收销售税。这些州可以获得一种新的收入流来充实自己的金库。据美国联邦政府公布的一份报告，美国各州每年的收入最多可因此而增加130亿美元。

这也意味着消费者将为商品支付更高昂的价格。比如一台售价3000美元的电视机，如果在网上销售，过去消费者无需支付8%的消费税，这就让他们省下了240美元。而如果去百思买（BestBuy）这样的电子实体店去购买，消费者就必须缴纳这部分税。因此长期以来，百思买也是销售税的强烈倡导者。

根据《华盛顿邮报》近期的一份调查，美国前二十大拥有网店的零售商当中，有19个零售商都已经开征销售税，其中包括亚马逊、沃尔玛、塔吉特和苹果。

受冲击最大的可能是一些小型的没有实体店的电商平台，比如Wayfair、Overstock.com和Newegg等企业最受影响。而电商巨头亚马逊却会因此受益。

自2017年起，亚马逊就已经开始对其平台上的自营商品征收销售税，今年4月，亚马逊已经宣布在全美45个州收取销售税，免税州包括阿拉斯加、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州、俄勒冈州。

过去很长一段时间，亚马逊和美国许多州政府也一直因征收销售税产生分歧。一些州认为，亚马逊面向本州消费者的网络零售，并未收取销售税，影响到了本州税收，不过亚马逊认为，在一些没有实体业务的州无需收取销售税。

不过随着亚马逊过去几年逐渐在美国全境开拓业务，虽然其销售通过网络来进行，但是亚马逊在许多州建设了仓库、订单执行中心，这些实体业务的建立，迫使亚马逊的销售税蔓延到全美几乎所有的州。

据笔者了解，亚马逊开始收取销售税之后，美国一些州政府增加了数千万美元的收入。不过，州政府也保持了灵活的政策，比如在一些州，只要亚马逊承诺建设物流设施，增加就业岗位，就可以暂时免除销售税。

不过亚马逊平台上的第三方卖家还未开始向消费者征收销售税。尽管如此，鉴于亚马逊的软件和技术实力，它将会有一套完整的系统来应对。零售专家JanKniffen表示：“亚马逊每天就在处理这些事情，他们在美国所有州几乎都有运营。他们需要做的就是向每一个网购的消费者提供服务。”

亚马逊已经成为网络零售巨头，因此销售税的增加，并不会严重影响其针对实体零售商的竞争优势。笔者认为，消费者的消费习惯一旦形成后就很难改变，他们并不会因为要为此支付销售税就改变网购的习惯。尤其是传统零售店也在大力推动电商发展的趋势下，网购的势头只会有增无减。