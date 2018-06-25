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人民日报海外版：游戏不是洪水猛兽 不要谈游色变

人民日报海外版：游戏不是洪水猛兽 不要谈游色变
2018年06月25日 06:57 人民日报海外版
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　　6月19日开始，世界卫生组织正式将游戏成瘾列入精神疾病，其典型症状是：无法控制地玩游戏、越来越经常地将电子游戏置于其他生活兴趣之前，即使有负面后果也乐此不疲或增加游戏时间。其实早在2008年，中国首个《网络成瘾临床诊断标准》就已经将游戏成瘾纳入“精神疾病”诊断范畴。

　　从中国到世界，游戏成瘾正越来越成为一个世界性的公共难题。尤其是青少年，游戏成瘾不仅影响心理健康，也越来越影响身体健康。甚至为了打游戏，不惜做出一些暴力的行为，最终害人害己，结果就是让“游戏”游戏了人生。

　　治疗游戏成瘾，除了青少年自己要戒除“心魔”之外，游戏开发和运营公司、家庭也要发挥相应的作用，多方共同努力，才能最大限度、最有效果地帮助青少年戒除游戏瘾。

　　玩游戏应该合理，不应过度。游戏并不是一个坏的事物，关键是在如何使用上。玩多了，很可能就是沉迷，成瘾。合理玩，反而能够促进青少年的身心发展。青少年还应该多培养一些兴趣爱好。大千世界，五光十色，并不是只有游戏一方天空。美术、音乐、体育等都是青少年可以涉猎的领域，应该广泛接触。

　　游戏开发和运营公司不要“一切向钱看”。开发和运营游戏是一个游戏公司的主业，是生存的根本。但是不能只瞄准了挣钱，而不顾社会伦理和道德。现在网络上很多游戏充斥着低俗色情、暴力凶杀的内容，更有甚者扭曲历史、传播不良观念，青少年接触到这些内容必然会对身心产生消极影响。因此，游戏开发和运营公司应该多开发一些更适宜于青少年增长知识，增加技能的游戏，同时完善防沉迷系统。

　　光靠市场自身不能完全解决问题，政府也应该制定相应的法律法规。市场是逐利的，巨大的利益面前，市场的调节不能起到完全的作用。因此政府的这只“看得见的手”应该发挥作用，通过制定相应的法律法规，规范游戏市场，打击传播暴力色情、扭曲历史的游戏，督促游戏公司完善相应的系统。

　　父母是孩子的第一任老师，家庭教育在防止青少年游戏成瘾中有着不可替代的作用。很多父母本身就是游戏迷，自己就离不开游戏，而天天在身边的孩子耳濡目染，有样学样。还有的父母简单粗暴，为了防止孩子沉迷，采用没收、责骂等方式，结果却是适得其反。尤其是处于青春期的孩子，本来就叛逆，结果就会与父母对着干，变本加厉地玩游戏，最后成瘾。因此，父母应该多和孩子沟通，带领孩子多做有趣、有益之事，营造和谐的家庭气氛，培养孩子的自控能力。同时还要以身作则，要求孩子做到的，父母自己先做到，这才有利于孩子形成正确的价值观。

　　游戏不是洪水猛兽，不需要谈“游”色变。一味地打压、责备游戏本身并不能解决问题，应该把更多的注意力放在成瘾的人上，想办法戒瘾。人心齐，泰山移，个人、游戏公司、政府和家庭共同努力才能把瘾戒掉，使游戏成为生活的有益部分，而不是人生的毁灭者。

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