四川前4月取消46家小贷公司业务资格，数量降至301家

张文/人民日报

小额贷款公司是不吸收公众存款、经营小额贷款业务的公司，因其贷款申请程序简单，甚至无需抵押担保，成为将金融活水流向小微经济体的“毛细血管”，一度被认为是普惠金融的重要力量。

然而，在不久前四川省金融局对全省小额贷款公司检查中，共71家公司收到了停业整顿和取消业务资格的处罚，是历年力度最大、执行最严的一次。其中46家在今年前4个月被取消小贷业务资格，而过去5年，即2013年至2017年，全省取消该项业务资格的小贷公司数量总共也只有45家。四川严管小额贷款有何背景，小贷公司发展仍面临哪些难题，记者对此进行了采访。

遭遇挑战，小贷公司能力仍显不足

此次清理整顿中涉及的小额贷款公司处罚分为两类——停业整顿和取消业务资格。其中，被勒令停业整顿的小额贷款公司被要求在今年10月2日前，一律暂停开展新的小额贷款业务。整改到位后经市（州）金融局（办）验收合格并报省金融局同意后方可恢复营业。根据四川省小额贷款公司协会的通报内容，除涉及民间融资风险处置需要，停业整顿期满未整改合格的公司，一律取消业务资格，不得从事小额贷款业务。

加上此次被取消资格的46家公司，四川从2013年至今年4月末已取消小贷业务资格的公司达到91家。根据通报，公司被取消资格，主要由于长期未开展小额贷款业务或存在较大风险隐患。至此，全省小额贷款公司数量已下降到了301家。

四川是全国最早试点开展小额贷款业务的地区之一。据中国人民银行发布的《2018年一季度小额贷款公司统计数据报告》，截至今年3月末，四川小贷公司数量全国排名第十一，贷款余额排名全国第五。然而，近年四川小额贷款公司总体已呈现缩水态势：2015年至2017年，贷款余额由663.22亿元降至606.15亿元。

“小贷公司为需要紧急现金周转或分期消费的居民提供了多样化的选择。但其融资渠道狭窄、经营成本高昂、不良率居高不下等特点又让其发展举步维艰。”西南财经大学经济学院副教授刘璐说，尤其是2014年以来，小贷公司发展遇到了三大挑战：一是部分行业持续不景气，相关小微企业等小贷客户还款能力下降；二是民间金融乱象挤占传统小贷公司市场；三是小贷公司自身能力仍显不足。

“小额贷款公司定位与其他金融类企业不同，主要在小额、分散、短期的资金需求市场，为小微企业、农村地区的个体工商户、自主创业的农民等提供小额贷款服务。”西南财经大学金融学院教授、四川省金融科技学会会长张晓玫说，近年来，小贷公司的资产负债率、利润率等数据普遍不乐观，行业发展艰难。

一位服务于“三农”行业的小贷公司负责人告诉记者，该公司近五年发放直接或间接贷款近1.5亿元，客户包括农产品采购商、水果种植户甚至部分贫困户，这些客户的银行信用记录几乎为零，不可控风险因素较大，除非小贷公司有较高的行业熟知度，否则无法独自开展风险评估。“有些小贷公司贸然参与不熟悉的行业领域，导致不良率不断升高；另一方面，人力成本开支巨大，最终造成利润微薄，甚至亏损退出。”

乱象频生，“灰色小贷”屡禁不止

“办贷款，找xx，最快当天拿到钱！”在四川，此类狂轰滥炸的小额贷款广告，至今在一些车载广播里都能听到，在电梯等场合也屡见不鲜。“通过低利率广告吸引客户，但通过额外收费或者账外经营变相计息产生高利贷，甚至暴力收贷的情况都不少见。”有业内人士告诉记者，此类“灰色小贷”情形一度屡禁不止。

刘璐认为，“灰色小贷”不仅难以帮助“三农”及小微企业摆脱资金困局，反而会加重企业负担，扰乱小贷行业的市场秩序。“同时，一些不规范的逐利资金流向房地产等行业，可能会加大金融风险。”刘璐说。

“小贷公司的业务具有高风险、高成本的性质，贷款利率相对较高本也无可厚非，但利率高于法律规定的红线就属于违规经营了。”张晓玫表示。

然而，由于银行融资的周期相对较长，难度相对较大，融资难的市场经营主体遭遇小贷公司“高利贷”时往往别无选择。一名曾向小贷公司借款的个体工商户向记者表示，由于急需资金周转而银行信贷速度太慢，他曾用自己的房屋作为抵押向小贷公司借钱救急。在较高利率外，他还支付了财务咨询费、担保介绍费等一系列额外费用，借款成本之高已与“高利贷”无异。

据某小贷公司从业人员透露，公司经营负责人为业务员下达的经营考核目标较高，迫使经营团队追求短期收益而采取违规经营行为。有的小贷公司在自身合规资金全部贷出后，甚至隐蔽使用股东个人或其他来源的资金继续放款，以获取暴利，增加了金融风险。而在债务人难以偿还时，采用恐吓甚至暴力手段也是部分小贷公司常用的方式。

驱除劣币，科技助合规公司扩展空间

“这几轮清理行动‘驱除劣币’，为合法经营的小贷公司扩张了生存空间。”针对小贷行业呈现的分化局面，张晓玫希望监管部门综合各项监管软硬指标，建立监管黑白名单，在真实监管的前提下给予优秀小贷公司一定程度的政策宽松。

“小贷公司的存在有其特定的金融背景和生存土壤，公司情况千差万别，在政策上不能‘一刀切’。”刘璐认为，结合本次大检查发现的问题，监管层需要督促各小贷公司严格整改，规范运作，同时也需要引导小贷公司向着普惠金融转型。另外，对于小贷行业中出现的“高利贷”、不正规的“校园贷”“暴力催收”等情况，也必须坚决严厉地打击。

“目前的监管还是以传统检查监督为主。”有业内专家认为，如果能采取更精确的监管措施，才能更好地防止小贷行业资本涌入房地产等行业。

“小贷公司在传统银行贷款等模式外，需要另辟蹊径，才能更好生存下去。”张晓玫说，小贷公司对于缓解中小企业融资难问题意义重大，尤其四川是农业大省，农户群体大，合作社、家庭农场等经营主体融资需求旺盛，但由于这类农村信贷对象抗风险能力弱，而涉农金融风险评估难度大，导致小贷公司参与成本高。在这种情况下，金融科技手段将是决定行业发展的关键因素之一。

目前，四川已有小贷公司在风险控制方面尝试用信息技术替代人工岗位，进而提高贷款效率。张晓玫认为，利用大数据、云计算以及人工智能、区块链等金融科技手段，能在降低交易成本的同时，帮助小贷公司有效规避经营风险。另一方面，监管部门也应该引入数据追踪等科技手段来跟踪各小贷公司的资金流向，在实现有效监管的同时，促使小额贷款公司更好地为实体经济服务。（原题为《由于存在较大风险隐患，前4月，四川46家公司业务资格被取消 小额贷款公司，严管才有未来》）