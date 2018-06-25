哈罗单车夜晚投放？城管部门称收缴有难处

来源：南方都市报

上一波青桔单车“闯关”深圳未果后，另一家共享单车新晋企业似乎也已经开始了悄悄进入深圳的步伐。近日有多位市民反映称，在深圳的宝安、光明等地区都看见了哈罗单车的身影。而车企则称是跨城骑行所致。可就在这两天，又有市民目击了哈罗单车在宝安区松岗投放的迹象，且数量不小。

目击者：

夜晚在松岗投放数十台单车

市民陈先生提供的视频显示，22号晚上10：40左右，在松岗星港城附近，两名男子从一辆人货车上卸单车，从车身上可以看出是哈罗单车。“他们先是一口气卸了十几辆，然后再零零散散地摆放在不同地方。”陈先生跟随这辆人货车观察到，星港城并非唯一的卸车地点，“在松岗艺术中心公交站旁，也投放有50多台。”

在陈先生提供的视频可以看到，在松岗星港城门口，两名男子接力从人货车上卸单车，过程持续了1分多种，数十辆共享单车堆放在人行道上。另一段长度为1分多钟的视频显示，3名工作人员从人货车上把哈罗单车分别卸往松岗大道旁的人行道两侧。

事实上，这并非哈罗单车首次现身深圳。据陈先生表示，上个月开始就在松岗、沙井、公民等地见到过哈罗单车，“在沙井地铁站、后亭地铁站附近看到过，公明汽车站和公明天虹附近也都有见过。”

陈先生回忆，自己当时刚吃完夜宵路过看到，见他好奇，卸车人员还告知他，这个车是好的，可以正常使用。但当他掏出手机拍摄时却遭到了拒绝，“他们就说不让我录视频。我觉得他们这么晚投放，就是为了不让人知道。”

城管执法部门：

需要和交委联动执法

记者于24日询问宝安区城管局相关人士，对方表示并不知晓这一情况，但对于需要承担回收的责任，他坦言非常为难。“3月份滴滴在宝安投放，我们去回收了20台之后，滴滴那边的人第二天就找到我们，质疑我们选择性执法。”该人士表示，目前只能以《深圳市经济特区市容卫生管理条例》中擅自占用公共场所的理由来收缴共享单车，但由于所有品牌的共享单车占用公共场所堆放都没有经过审批，在被对方质疑后，此前收缴的20台青桔单车也只好悉数归还。

在他看来，如今不断有未经许可的共享单车进入深圳，更需要源头管理部门来管理，“源头部门不管，推到其他部门来，这个工作是可以去开展，但没办法做到完善。”

相关人士：

官方已掌握违规投放情况

随后记者又联系了松岗街道办宣传科，工作人员表示，该街道执法队成员此前并不知道这一情况，在接到记者反馈后前往星港城门口发现了几十台哈罗单车，打算于第二天上午进行回收，“星港城门口本来地方就很窄，但是这个事情不应该是我们去做，这个事情应该由交委责令企业自行回收，我们也会跟交委联动来协调解决这个事情。”

据相关人士称，官方已经掌握到哈罗单车在深圳违规投放的情况。

采写：南都记者 张馨怡

回应

哈罗单车：

路面上车辆系跨城骑行到深

针对哈罗单车在深圳多个区域现身的情况，哈罗单车公关部门工作人员表示，他们并没有在深圳投放单车。如果有在深圳境内看到过哈罗单车，属于被用户从东莞骑过来导致。“我们在东莞投放了20万辆车，很多人住东莞，在深圳上班，所以会出现接力现象流入深圳。”记者打开导航软件发现，东莞长安镇沃尔玛到星港城的距离约为7.3公里，而到达沙井地铁站的距离约为11.7公里。

随后这名工作人员又表示，哈罗单车一直在调度单车回东莞，而目击者拍摄的视频为调度环节。但面对卸车的动作时，工作人员又表示，这是他们的调度机制决定的，“我们会试图把好车和坏车都放在一个车里面进行调度，如果能够现场修好它是不会回收仓库的；如果无法现场修好的话，我们才把它回收到仓库。”可以修理的车即便不回收到仓库，也应该回收到东莞境内，为何滞留在深圳，甚至是从车上卸下来呢？面对这些问题工作人员表示自己刚来半个月，对流程并不熟悉，需要详细咨询才能答复。截止记者发稿，暂未收到回复。